Tunceli'de Yamaç Paraşütlü bayram kutlaması
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Tunceli'de Yamaç Paraşütlü bayram kutlaması

Tunceli'de Yamaç Paraşütlü bayram kutlaması Terörden temizlenen ve doğası ile görsel sunan Tunceli'de, yamaç paraşütçüleri "Tanımakla Başlar Her şey, Evde Kal Tunceli" pankartları ve Türk Bayrağı açarak yaptığı gösteri büyük beğeni topladı Tunceli'de 19 Mayıs kutlamaları kapsamında...

Tunceli'de Yamaç Paraşütlü bayram kutlaması
19.05.2020 14:14 | Son Güncelleme: 19.05.2020 14:14

Tunceli'de Yamaç Paraşütlü bayram kutlaması

Terörden temizlenen ve doğası ile görsel sunan Tunceli'de, yamaç paraşütçüleri "Tanımakla Başlar Her şey, Evde Kal Tunceli" pankartları ve Türk Bayrağı açarak yaptığı gösteri büyük beğeni topladı

TUNCELİ - Tunceli'de 19 Mayıs kutlamaları kapsamında Yamaç Paraşütüyle bin 200 rakımlı tepeden atlayışlar gerçekleştirildi, Türk bayrağı ile pankartlar açıldı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Munzur Adrenalin Doğa ve Hava Sporları Kulübü ile Uzungöl Outdoor sporcuları tarafından merkeze bağlı Köklüce Köyü yakınlarındaki bin 200 rakımlı tepeden yamaç paraşütü etkinliği gerçekleştirildi. Vali Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulselam Er, kurum amirleri ile vatandaşların izlediği etkinlik, sporcuların Atatürk Mahallesi'nde bulunan 15 Temmuz Şehitler Parkı'na yaptıkları inişle sona erdi."Tanımakla Başlar Her şey, Evde Kal Tunceli" pankartları ve Türk Bayrağı da açan sporcuların gösterisi büyük beğeni topladı.

Birkaç yıl öncesine kadar terörle anılan Tunceli'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve kahraman güvenlik güçlerinin teröristle mücadele de başarılı operasyonlarıyla artık huzur şehri haline geldiğini belirten Vali Tuncay Sonel," Artık Tuncelimizde bir çok sportif etkinli düzenleniyor. Burada yamaç paraşütü yapılacak, rafting yapılacak, gondollar, gezi tekneleri, su kayağı olacak dendiğinde bazılarımız buna pek inanamazdı. Birkaç yıl önce teröristlerin eylem yaptığı yerlerde şu an su sporları, doğa sporları yapılıyor. Bunlar da bizi gururlandırıyor" diye konuştu.

101 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak basarak Kurtuluş Savaşı'nın ilk meşalesini yaktığını da anımsatan Vali Sonel, "Bu özel ve anlamlı günde bize bu toprakları vatan yapan ecdamızı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, hayatlarını, canlarını bu vatana feda etmiş tüm şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmetle, minnetle; şükranla yad ediyoruz"ifadelerini kullandı.

Program sosyal mesafeli toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Kaynak: İHA

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