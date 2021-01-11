Tunceli'de vurulan yaban keçisi can çekişerek öldü

Tunceli'de kaçak avcılar tarafından silahla vurula yaban keçisi kurtarılamadı. Soyu tükenme tehlikesinde olan yaban keçisinin son anlarını görüntüleyen vatandaşlar, "Hayvanın çektiği acıya bakın. İnsanlığınızdan utanın" tepkisini gösterdi.

Tunceli- Erzincan yolundaki Zagge mevkisinde silahla vurulmuş yaralı yaban keçisini görenler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne ihbarda bulundu. Ekipler, olay yerine geldiklerinde yaptıkları incelemede yaban keçisinin öldüğünü belirledi.

"HAYVANIN ÇEKTİĞİ ACIYA BAKIN"

Yaban keçisinin son anlarını cep telefonu kameralarıyla görüntüleyen çevredekiler, duruma şu sözlerle tepkilerini dile getirdi: "Hayvanın çektiği acıya bakın, iyi bakın buraya. İki kilo et alıp yiyemiyor musunuz? İnsanlığınızdan utanın. Kendinizi ve insanlığınızı sorgulayın."

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, yaban keçisini vuranların tespit edilmesi için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan YILDIRIM