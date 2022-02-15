Tunceli'de terör örgütü üyesi yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tunceli'de terör örgütü üyesi yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Tunceli'de terör örgütü üyesi yakalandı Tunceli'de düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen malzemeler üzerinde yapılan kriminal inceleme neticesinde gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

TUNCELİ (İHA) - Tunceli'de terör örgütü üyesi yakalandı

TUNCELİ - Tunceli'de düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen malzemeler üzerinde yapılan kriminal inceleme neticesinde gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca 20 Kasım 2021'de icra edilen Eren Kış-6 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Yılmaz-2021/351 operasyonunda, ele geçirilen malzemeler üzerinde yapılan kriminal inceleme neticesinde 1 şahsın PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi. Gözaltına alınan C.Y., jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı Tunceli Sulh Ceza Mahkemesince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tunceli'de terör örgütü üyesi yakalandı

İhlas Haber Ajansı / Ercan Topaç - 3. Sayfa

Muhammet Yılmaz, Jandarma, Tunceli, Terör, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title