Tunceli'de terör örgütü üyesi yakalandı
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Tunceli'de terör örgütü üyesi yakalandı Tunceli'de düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen malzemeler üzerinde yapılan kriminal inceleme neticesinde gözaltına alınan şahıs tutuklandı.
TUNCELİ (İHA) - Tunceli'de terör örgütü üyesi yakalandı
TUNCELİ - Tunceli'de düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen malzemeler üzerinde yapılan kriminal inceleme neticesinde gözaltına alınan şahıs tutuklandı.
Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca 20 Kasım 2021'de icra edilen Eren Kış-6 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Yılmaz-2021/351 operasyonunda, ele geçirilen malzemeler üzerinde yapılan kriminal inceleme neticesinde 1 şahsın PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi. Gözaltına alınan C.Y., jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı Tunceli Sulh Ceza Mahkemesince tutuklanarak cezaevine gönderildi.