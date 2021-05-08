Tunceli'de Munzur Çayı'na düşen pikaptaki 8 kişi yaralandı
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Tunceli'de Munzur Çayı'na düşen pikaptaki 8 kişi yaralandı

Tunceli'de Munzur Çayı'na düşen pikaptaki 8 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren - Haberler | Güncel

Tunceli'de işçi taşıyan pikabın Munzur Çayı'na düşmesi sonucu 8 kişi yaralandı.

Tunceli'de işçi taşıyan pikabın Munzur Çayı'na düşmesi sonucu 8 kişi yaralandı.

Orhan Ülkün yönetimindeki 62 AH 135 plakalı pikap, Anafatma mevkisinde kontrolden çıkarak Munzur Çayı'na düştü.

Kazada sürücü ve beraberindeki İdris Kaya, Ali Sayan, Kazım Karakoç, Mustafa Kaplan, Selim Kaplan, Davut Yaman ve Mehmet Kaplan yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren

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