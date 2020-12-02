Bir kentimiz kara teslim! 58 köy yolu ulaşıma kapandı
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Bir kentimiz kara teslim! 58 köy yolu ulaşıma kapandı

02.12.2020 10:52 | Son Güncelleme: 02.12.2020 11:05

Tunceli'de dün geceden bu yana etkili olan kar yağışı nedeniyle 58 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan yolların ulaşıma açılması için ekipler yoğun çaba sarf ediyor.

Tunceli'de dün geceden beri etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle Ovacık ilçesinde 34, Hozat ilçesinde 19 ve Pülümür ilçesinde de 5 olmak üzere 58 köy yolu ulaşıma kapandı. Tunceli Valiliği koordinesinde İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'nce, ulaşıma kapanan köy yollarının açılması için çok sayıda ekiple çalışma sürdürülüyor.

EKİPLER SÜREKLİ ÇALIŞIYOR

Öte yandan Tunceli-Erzincan kara yolundaki Pülümür ilçesi Cankurtaran mevkii ve Hozat ile Ovacık ilçesi arasındaki Karaoğlan mevkiinde yoğun sis ve tipi nedeniyle trafikte aksama yaşanmaması için Karayolları 86'ncı Şube Şefliği'ne bağlı ekipler çalışma başlattı. Ekipler, buzlanmaya karşı sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu.

İşte kentten gelen görüntüler;

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Bir kentimiz kara teslim! 58 köy yolu ulaşıma kapandı
Bir kentimiz kara teslim! 58 köy yolu ulaşıma kapandı
Bir kentimiz kara teslim! 58 köy yolu ulaşıma kapandı
Bir kentimiz kara teslim! 58 köy yolu ulaşıma kapandı
Bir kentimiz kara teslim! 58 köy yolu ulaşıma kapandı
Bir kentimiz kara teslim! 58 köy yolu ulaşıma kapandı
Bir kentimiz kara teslim! 58 köy yolu ulaşıma kapandı
Bir kentimiz kara teslim! 58 köy yolu ulaşıma kapandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan YILDIRIM

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