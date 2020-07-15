Tunceli'de görevden uzaklaştırma Tunceli'de görevden uzaklaştırma -Tunceli Valiliği, Nazımiye ilçesinde Türkiye'nin en çirkin kadınları nerede sorusunun yer aldığı videoya ilişkin görüntüde yer alanların açığa alındığını bildirdi.

Tunceli'de görevden uzaklaştırma

-Tunceli Valiliği, Nazımiye ilçesinde Türkiye'nin en çirkin kadınları nerede sorusunun yer aldığı videoya ilişkin görüntüde yer alanların açığa alındığını bildirdi.

TUNCELİ - Tunceli Valiliği, Nazımiye İlçesi'nde Türkiye'nin en çirkin kadınları nerede sorusunun yer aldığı videoya ilişkin görüntüde yer alanların açığa alındığını bildirdi.

Araların da polislerin olduğu ve Türkiye'nin en çirkin kadınları nerede sorusunun yer aldığı videoya ilişkin Tunceli Valiliği tarafından yazılı açıklama yapıldı.

Valilik açıklamasında, "Nazımiye ilçemizde görev yapan kamu görevlilerince çekildiği tespit edilen, bazı sosyal medya ortamlarında paylaşılan ve vatandaşlarımızı rencide edici nitelikte söz ve davranışlar içeren videoyu; çeken ve yayımlayanlar hakkında gerekli soruşturma Valiliğimizce başlatılmış ve ilgililer hakkında görevden uzaklaştırma işlemi yapılmıştır. Konunun hassasiyetle takipçisi olacağımız hususu kamuoyunun bilgisine sunulur"denildi.

Kaynak: İHA