Tunceli'de gerçekleşen terör örgütü operasyonunda 1 sivilin öldürüldüğü iddiası
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Tunceli'de gerçekleşen terör örgütü operasyonunda 1 sivilin öldürüldüğü iddiası

Tunceli'de gerçekleşen terör örgütü operasyonunda 1 sivilin öldürüldüğü iddiası
Haberler.com / Emine Ezgi Özdemir - Haberler | Güncel

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde 7 Mayıs günü 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda hava bombardımanı ile bir sivilin öldürüldüğüne ilişkin iddialar sosyal medyada gündeme gelmişti. Tunceli Valiliği, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda sivillere ateş açılmadığını, iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Tunceli Valiliği, sosyal medyada yer alan terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda bir vatandaşın hava bombardımanı esnasında öldürüldüğüne ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında, "Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında 7 Mayıs'ta terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda hava bombardımanı ile sivilin öldürüldüğü" şeklinde haberlerin yer aldığı belirtildi.

OLASI EYLEM PLANI İÇİN TEDBİR ALINDI

İddiaların gerçeği yansıtmadığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Belirtilen tarihte güvenlik güçlerimizce Ovacık ilçemizin kırsalında faaliyet gösteren PKK terör örgütü mensuplarının eylem yapmak amacıyla yer değiştireceklerinin değerlendirilmesi üzerine, terör örgütü üyelerinin tahmini olarak gidebilecekleri güzergahlarda tedbir alınmış ve adli makamların bilgisi dahilinde şüpheli araçlar ve kişiler kontrol edilmeye başlanmıştır.

''GÜVENLİK GÖREVLİLERİNE ATEŞ AÇILDI''

Oluşturulan kontrol alanlarının birine yaklaşan bir aracın içerisinden güvenlik görevlilerimize ateş açılmış, güvenlik görevlilerimizce ateşe karşılık verilmesi üzerine araç yoldan ayrılarak yol kenarında bulunan dere yatağına doğru yönelmiş ve orada durmuştur. Bu sırada aracın içerisinde bulunan ve yakalanacaklarını anlayan teröristlerden bir ya da birkaçı beraberindeki patlayıcıları infilak ettirmişlerdir."

''BOMBALI MÜDAHALE EDİLMEDİ''

Olay sonrası aracın içerisinden çıkarılan cesetlerin kimlik tespiti için Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderildiği bildirildi. Yaşanan olay sonrası araç içerisinden 2 M-16 piyade tüfeği, 1 kalaşnikof piyade tüfeği ve çok sayıda mühimmat ele geçirildiğine işaret edilen açıklamada, şunları kaydedildi:

"Olay anlatıldığı üzere gerçekleşmiş olup, hiçbir surette araca havadan yahut karadan bombalı müdahale edilmemiştir. Konuya ilişkin görüntü kayıtları olayın en başından beri mevcut olup asılsız ve kamuoyunu yanıltmakta amaçlı haberlere itibar edilmemesi hususunu kamuoyunun bilgisine sunarız."

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Editör - Emine Ezgi Özdemir
Emine Ezgi Özdemir
Editör
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Tunceli'de gerçekleşen terör örgütü operasyonunda 1 sivilin öldürüldüğü iddiası
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Tunceli'nin Ovacık ilçesinde 7 Mayıs günü 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda hava bombardımanı ile bir sivilin öldürüldüğü iddia edildi.

Tunceli Valiliği, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda sivillere ateş açılmadığını belirterek iddiaları yalanladı.

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