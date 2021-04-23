Tunceli'de 'Eren-7 Operasyonu'nda 9 sığınak imha edildi
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Tunceli'de 'Eren-7 Operasyonu'nda 9 sığınak imha edildi

Tunceli'de 'Eren-7 Operasyonu'nda 9 sığınak imha edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tunceli'de devam eden Eren-7 Mercan-Munzur Operasyonu'nda Ovacık kırsalında 9 sığınak imha edildi.

Tunceli'de devam eden Eren-7 Mercan-Munzur Operasyonu'nda Ovacık kırsalında 9 sığınak imha edildi. Operasyonda çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, "Eren-7 (Mercan-Munzur) Operasyonu kapsamında, İl Jandarma Komutanlığımızca Tunceli-Ovacık kırsalında bugün 9 sığınak imha edilmiştir. İmha edilen sığınaklar içerisinde 54 adet kalaşnikof mühimmatı, 8 adet pil bloğu, 1 adet soba, 1 adet batarya, 2 adet büyük tüp, 10 adet küçük tüp, 800 metre elektrik kablosu, 100 metre ip, 20 adet büyük pil, 150 metre sera naylonu, 1 kg çivi, 20 metre branda, 10 kg şeker, 5 kg çay, 10 litre yağ ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir" denildi.

Öte yandan operasyon kapsamında dünde Ovacık kırsalında 17 sığınak imha edilmişti.

(Ercan Topaç/İHA)

Tunceli'de 'Eren-7 Operasyonu'nda 9 sığınak imha edildi
Tunceli'de 'Eren-7 Operasyonu'nda 9 sığınak imha edildi
Tunceli'de 'Eren-7 Operasyonu'nda 9 sığınak imha edildi
Tunceli'de 'Eren-7 Operasyonu'nda 9 sığınak imha edildi
Tunceli'de 'Eren-7 Operasyonu'nda 9 sığınak imha edildi
Tunceli'de 'Eren-7 Operasyonu'nda 9 sığınak imha edildi
Tunceli'de 'Eren-7 Operasyonu'nda 9 sığınak imha edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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