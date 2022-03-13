Tunceli'de çiçek açan badem ağaçları beyaza büründü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tunceli'de çiçek açan badem ağaçları beyaza büründü

AA - Sidar Can Eren - Kültür Sanat
 - Güncelleme:
Tunceli'de çiçek açan badem ağaçları beyaza büründü

Tunceli'nin Pertek ilçesinde, çiçek açan badem ağaçları karla kaplandı.

Tunceli'nin Pertek ilçesinde, çiçek açan badem ağaçları karla kaplandı.

Tarihi Pertek Kalesi, Çelebi Ağa ve Sungur Bey camileri ve Tozkoparan Höyüğü'nün bulunduğu ilçede, mart ayıyla birlikte doğa canlanmaya başladı.

Arpa ve buğday tarlalarının yeşillendiği ilçede çiçek açmaya başlayan badem ağaçları da kar yağışı sonrası beyaza büründü.

Karla bütünleşen görüntüsüyle ayrı bir güzellik oluşturan badem ağaçları, yöredeki fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekti.

AA / Sidar Can Eren - Kültür Sanat

Tozkoparan, Tunceli, Çelebi, Mart, Kültür Sanat, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title