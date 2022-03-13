Tunceli'de çiçek açan badem ağaçları beyaza büründü
AA - Sidar Can Eren - Kültür Sanat
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Tunceli'nin Pertek ilçesinde, çiçek açan badem ağaçları karla kaplandı.
Tunceli'nin Pertek ilçesinde, çiçek açan badem ağaçları karla kaplandı.
Tarihi Pertek Kalesi, Çelebi Ağa ve Sungur Bey camileri ve Tozkoparan Höyüğü'nün bulunduğu ilçede, mart ayıyla birlikte doğa canlanmaya başladı.
Arpa ve buğday tarlalarının yeşillendiği ilçede çiçek açmaya başlayan badem ağaçları da kar yağışı sonrası beyaza büründü.
Karla bütünleşen görüntüsüyle ayrı bir güzellik oluşturan badem ağaçları, yöredeki fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekti.
#Aybar kar fırtınasına karşı alınan önlemleri yeterli buluyor musunuz? #AybarKarFırtınası | #kargeldi | #karyağıyor | #kartatili— Haberler (@Haberler) March 11, 2022
AA / Sidar Can Eren - Kültür Sanat