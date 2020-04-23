Tunceli'de 8'inci hasta da korona virüsü yendi
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Tunceli, Sağlık, Haber

Tunceli'de 8'inci hasta da korona virüsü yendi

Tunceli'de 8'inci hasta da korona virüsü yendi Tunceli'de korona virüsü yenen 8'inci hasta da alkışlar arasında hastaneden taburcu edildi.

23.04.2020 15:39 | Son Güncelleme: 23.04.2020 15:40
Tunceli'de 8'inci hasta da korona virüsü yendi

Tunceli'de 8'inci hasta da korona virüsü yendi

TUNCELİ - Tunceli'de korona virüsü yenen 8'inci hasta da alkışlar arasında hastaneden taburcu edildi.

Korona virüsle mücadelede ülke genelinde olduğu gibi Tunceli'den de güzel haberler gelmeye devam ediyor. Korona virüs testi pozitif çıkarak Tunceli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan 8 vakadan 7'si daha önce, bugün ise son hasta olan 27 yaşındaki Elif Demir, hastalığı yenerek taburcu edildi. Demir, sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde hastaneden ayrıldı. Taburcu olan Demir, sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Vali Tuncay Sonel'de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar Tunceli'de tespit edilen 8 pozitif vakamızdan 7 hastamız önceki hafta taburcu olmuşlardı. Az önce kalan 1 hastamız da taburcu oldu.Böylece iyileşip,taburcu olan hasta sayımız 8 şükür. Başhekimimiz nezdinde sağlık çalışanlarımızı tebrik ediyoruz" dedi.

Tunceli'de 8'inci hasta da korona virüsü yendi

Kaynak: İHA

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