Tunceli'de 6 terörist etkisiz hale getirildi
Tunceli'de 6 terörist etkisiz hale getirildi İçişleri Bakanlığı: "Bugün ele geçirilen 3 teröristle birlikte Tunceli Ovacık kırsalındaki operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6'ya yükselmiştir.
07.06.2020 17:27 | Son Güncelleme: 07.06.2020 17:32
Tunceli'de 6 terörist etkisiz hale getirildi
TUNCELİ - İçişleri Bakanlığı: "Bugün ele geçirilen 3 teröristle birlikte Tunceli Ovacık kırsalındaki operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6'ya yükselmiştir."
Kaynak: İHA