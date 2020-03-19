Tunçbilek Belediyesi'nden Korona virüse karşı tedbir
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Mustafa Düzgün, Tunçbilek, Tavşanlı, Kütahya, Güncel

Tunçbilek Belediyesi'nden Korona virüse karşı tedbir

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tunçbilek beldesinde Korona virüse karşı tedbirler alındı.

19.03.2020 12:17 | Son Güncelleme: 19.03.2020 12:17
Tunçbilek Belediyesi'nden Korona virüse karşı tedbir

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tunçbilek beldesinde Korona virüse karşı tedbirler alındı.

Dünyayı tehdit eden ve küresel bir salgın haline gelen Korona virüsüne karşı dezenfeksiyon çalışmaları Tunçbilek Beldesinde Belediye çalışmaları ile devam ediyor. Konu hakkında Tunçbilek Belediye Başkanı Mustafa Düzgün, "İlk olarak çalışmalarımıza camiler, çocuk parkları, şehir içi dolmuşlar, durakları, mesire yerleri, kamuya açık bazı alanlar, park ve bahçelerde yürütüyoruz. Yaptığımız planlama ile okullar, camiler ve kamu kurumlarında da dezenfekte çalışmaları yapmaya devam edeceğiz. Tüm dünyayı tehdit eden Korona virüsüne karşı panik yapmadan gerekli önlemlerimizi alarak oluşabilecek tehlikelerin önüne geçeceğiz" diye konuştu.

Başkan Mustafa Düzgün dezenfeksiyon çalışmalarının devam edeceğini de vurguladı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Manşet

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