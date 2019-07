Tuncay Yılmaz ve Emre Elivar, Gümüşlük Festivalinde

Ülkemizde kendi kuşaklarının önde gelen sanatçıları olarak tanınan ve uluslararası yarışmalarda dereceler ve özel ödüller kazanmış olan keman sanatçısı Tuncay Yılmaz ve piyanist Emre Elivar, aynı zamanda Arkas Trio'nun da birer üyesi olarak tanınıyorlar. Dünya çapında tanınan Alman çellist Gustav Rivinius'un da dahil olduğu trio'dan farklı olarak bu defa izleyici karşısına keman – piyano düetiyle çıkacak olan Yılmaz ve Elivar çifti, Bodrumlu klasik müzikseverler tarafından şimdiden merakla bekleniyor.

Beethoven ve Brahms'ın eserleri seslendirilecek

Bodrum'un yeni kültür ve sanat merkezi Zefirya'da festival kapsamında gerçekleşecek üçüncü konserde izleyici karşısına çıkacak olan Tuncay Yılmaz & Emre Elivar ikilisi, Bodrumlu sanatseverleri romantik bir repertuarla karşılayacak. Sanatçılar, konserin ilk yarısında Ludwig van Beethoven'un, "Spring" Violin Sonata No. 5 in F Major, Op.24" adlı yapıtını seslendirecek. Gecenin ikinci yarısı ise Johannes Brahms'ın, "Violin Sonata No.2 in A Major, Op.100" adlı eseriyle sürecek.

Başarılarıyla gurur kaynağı olmuş iki sanatçı

Andre Gertler keman ekolünün günümüz temsilcilerinden ve solist kemancılarından biri olan Tuncay Yılmaz, aralarında Salzburg Mozarteum, Franz Lizst Oda Orkestrası, Sofya Filarmoni Orkestrası, Moskova Senfoni Orkestrası, Stuttgart Oda Orkestrası, Saarland Radyo Senfoni, BBC Concert Orchestra ve West Virginia Symphony orkestralarının da bulunduğu birçok orkestra eşliğinde konserler verdi.Fransız - Nice Matin Gazetesinin "kemanın genç prensi" olarak bahsettiği Yılmaz, İdil Biret,Alexander Rudin, Wolfgang Emanuel Schmidt, Jiri Barta, Ludmil Angelov, Wolfram Schmitt Leonardy, Tedi Papavrami gibi ünlü müzisyenlerle Berlin, İstanbul, Monte Carlo, Frankfurt, Londra, Köln, Abu Dahbi, Toledo, Valencia, Boston, Chicago ve New York gibi dünya kentleri ve sanat merkezlerinde birçok resital verdi.

Emre Elivar ise genç yaşlarından itibaren çeşitli uluslararası yarışmalarda kazandığı ödüllerle yeteneğini kanıtlamış bir piyanistimiz olarak 2005 yılında İstanbul Uluslararası Müzik Festivali kapsamında Bach'ın "Das Wohltemperierte Klavier I" isimli eserinin bir bütün olarak Türkiye'deki ilk seslendirilişini gerçekleştirdi. Elivar, solist olarak Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, Bilkent Senfoni Orkestrası, Konzerthausorchester Berlin, Hungarian National Philharmonic, Nordwestdeutsche Philharmonie, Dortmunder Philharmoniker, Staatsorchester Kassel, Orquestra Nacional do Porto, Lithuanian Chamber Orchestra gibi orkestralarla konserler verdi.

Dünyanın birçok yerinde verdiği konserler, radyo programları ve stüdyo kayıtları CD olarak yayınlanan Emre Elivar, Mart 2019'dan beri Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuarında öğretim üyesi olarak görev yapıyor.

16. Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali sponsor ve destekçiler

Kurumsal Sponsorlar; TC Kültür ve Turizm Bakanlığı, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi. Kumda Tema Sponsorları; Sistem A.Ş ve Gruptrans. Açılış Konseri Etkinlik Sponsoru, Liba Laboratuarları. Etkinlik Sponsorları; Koçtaş, Aris Life-Canderel, Jasmin Art Production. Festivalin bu yıl İşbirliği içersinde olduğu kurumlar ise Aktur A.Ş, Art Israel ve Culture Ireland'dan oluşuyor. Ayrıca Türk Hava Yolları, Resmi Ulaşım Sponsoru olurken, Julius Meinl ve Hancı İnşaat ise Servis Sponsoru olarak yer alıyorlar. Festivalin medya sponsorları ise Digiboard, Radyo Halikarnas ve Radyo EKO.

Zefirya Kültür ve Sanat Merkezi, Toprak Ev Konserleri, Gümüşlük Sahili Konserleri ve Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü konserleri saat 20.30; Antik Taş Ocağı, 'Taşta' konserlerinin başlama saati 21.15'tir. Biletler, etkinlik olmayan günlerde 10.00-18.00 arasında Festival Merkezinden, etkinlik günlerinde saat 19.30'dan itibaren etkinlik mekânındaki gişeden temin edilebilir. Ayrıca biletler, 5 Temmuz Cuma gününden itibaren Biletix'ten temin edilebilecek.

