Tuncay Özkan'dan Urla Belediye Başkanı'nın Tutuklanmasına Tepki
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Tuncay Özkan'dan Urla Belediye Başkanı'nın Tutuklanmasına Tepki

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, 31 Mart seçimlerinde CHP'den Urla Belediye Başkanı seçilen İbrahim Burak Oğuz'un ethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) üst düzey yöneticileri ile telefonda irtibat kurduğu gerekçesiyle tutuklanmasına tepki gösterdi.

18.12.2019 09:46 | Son Güncelleme: 18.12.2019 09:46

CHP Genel Başkan Yardımcısı , 31 Mart seçimlerinde CHP'den Belediye Başkanı seçilen 'un ethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) üst düzey yöneticileri ile telefonda irtibat kurduğu gerekçesiyle tutuklanmasına tepki gösterdi



Haber Videosu

: Tuncay Özkan'dan Urla Belediye Başkanı'nın Tutuklanmasına Tepki
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