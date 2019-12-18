Tuncay Özkan'dan Urla Belediye Başkanı'nın Tutuklanmasına Tepki
CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, 31 Mart seçimlerinde CHP'den Urla Belediye Başkanı seçilen İbrahim Burak Oğuz'un ethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) üst düzey yöneticileri ile telefonda irtibat kurduğu gerekçesiyle tutuklanmasına tepki gösterdi.
18.12.2019 09:46 | Son Güncelleme: 18.12.2019 09:46
CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, 31 Mart seçimlerinde CHP'den Urla Belediye Başkanı seçilen İbrahim Burak Oğuz'un ethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) üst düzey yöneticileri ile telefonda irtibat kurduğu gerekçesiyle tutuklanmasına tepki gösterdi
Kaynak: DailyMotion.com