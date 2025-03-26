Şubat 2017'ye kadar icra başkanlığı görevini sürdüren Tuncay Özilhan, Mayıs 2007'den bu yana Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yürütüyor. Tuncay Özilhan kaç yaşında, nereli sorularının ötesinde, onun liderlik anlayışı ve kurumsal vizyonu iş dünyasında örnek gösteriliyor. Birçok kişi, Tuncay Özilhan kimdir? sorusunun cevabını merak ediyor. Peki, Tuncay Özilhan kimdir? Tuncay Özilhan kaç yaşında, nereli?

TUNCAY ÖZİLHAN KİMDİR?

Tuncay Özilhan, 9 Temmuz 1947 tarihinde Kayseri'de doğmuş Türk iş insanıdır. Saint Joseph Fransız Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ni tamamlamış ve ardından ABD'de Long Island Üniversitesi'nde işletme yüksek lisansı (MBA) yapmıştır.

İş hayatına 1977 yılında Erciyas Biracılık Genel Müdürlüğü ile başlayan Özilhan, Anadolu Endüstri Holding Bira Grubu Koordinatörlüğü ve Genel Koordinatörlüğü görevlerinde bulunmuştur. 1984 yılında Anadolu Grubu İcra Başkanlığı'na atanmış ve bu görevi Şubat 2017'ye kadar sürdürmüştür. Mayıs 2007'den itibaren Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir.

2001-2003 yılları arasında TÜSİAD Başkanlığı yapan Özilhan, halen TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanlığı, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu Üyeliği ve Anadolu Efes Spor Kulübü Başkanlığı gibi görevleri sürdürmektedir. ?

Özilhan, Japon hükümeti tarafından verilen "Altın ve Gümüş Yıldız, Yükselen Güneş Nişanı" ve Estonya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı nişanına layık görülmüştür.