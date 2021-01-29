Tunç'un öldüğü kazada kırmızıda geçen kamyon şoförü 15 yıl hapis istemiyle hakim karşısına çıktı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde 2 yıl önce, kırmızı ışıkta geçip kavşaktan dönen otomobile çarparak 11 yaşındaki Tunç Saydam'ın ölümüne neden olan kamyon şoförü Mehmet Ziya Ö.'nün (61) 2 yıldan 15 yıla kadar, tali kusurlu bulunan otomobil sürücüsü amca Cemal Saydam'ın (50) ise 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

Kaza, 27 Ocak 2019 tarihinde Gülüç beldesi kavşağında meydana geldi. Kırmızı ışıkta geçen Mehmet Ziya Ö. yönetimindeki 67 TL 761 plakalı kamyon, kavşaktan dönüş yapan Cemal Saydam yönetimindeki 67 TN 815 plakalı otomobile çarptı. Kazada, otomobilde bulunan Ayşe Saydam (53) ve yeğeni Tunç Saydam yaralandı. Ağır yaralanan Tunç Saydam, tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde 7 gün süren yaşam savaşını kaybetti. Tunç Saydam, Alaplı ilçesine bağlı Gümeli beldesinde toprağa verildi.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINDAGüvenlik kamerasına da yansıyan kazanın ardından gözaltına alınan kamyon şoförü Mehmet Ziya Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma sırasında alınan trafik bilirkişi raporunda Mehmet Ziya Ö.'nün kırmızı ışık ihlali yaptığı gerekçesiyle asli kusurlu, otomobil sürücüsü Cemal Saydam'ın ise sürüş kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle tali kusurlu olduğu ifade edildi. Mehmet Ziya Ö. hakkında, 'Birden fazla kişinin taksirle ölümüne veya yaralanmasına neden olma' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar, Cemal Saydam için ise 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede, sanık Mehmet Ziya Ö.'nün yerlerin ıslak olması nedeniyle kavşağa geldiğinde birden duramadığını ve kırmızı ışıkta geçtiğini ikrar ettiği ve frene basmasına rağmen duramadığı yönünde ifade verdiği belirtildi. Savcı ise görüşünde sanık Mehmet Ziya Ö.'nün meydana gelen kazada neticeyi istemediği, ancak öngördüğü, fakat buna rağmen neticenin meydana gelmeyeceğine olan güveni ile yükümlülüklerine aykırı davranarak, nasıl olsa geçerim düşüncesi ile gerçekleştirdiği dikkate alınarak cezalandırılmasını talep etti. DURUŞMA ERTELENDİ

Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Cemal Saydam ve yakınları katıldı. Mehmet Ziya Ö., ise duruşmaya katılmadı. Cemal Saydam, duruşmada sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi. Mahkeme, duruşmaya katılmayan Mehmet Ziya Ö.'nün talimatla ifadesinin alınması için ertelendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkay GÜNDOĞAN