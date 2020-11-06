Tunç Soyer: Bir Kira Bir Yuva kampanyasına destek 23 milyonu aştı
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Tunç Soyer: Bir Kira Bir Yuva kampanyasına destek 23 milyonu aştı

06.11.2020 14:46 | Son Güncelleme: 06.11.2020 14:51
Tunç Soyer: Bir Kira Bir Yuva kampanyasına destek 23 milyonu aştı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, merkez üssü Ege Denizi'nin İzmir Seferihisar açıkları olan, AFAD'ın 6,6, Kandilli'nin 6,9 büyüklüğünde açıkladığı depremde evlerini kaybeden vatandaşlar için başlatılan "Bir Kira Bir Yuva" kampanyasına bağışın 23 milyonu aştığını duyurdu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, merkez üssü Ege Denizi'nin İzmir Seferihisar açıkları olan, AFAD'ın 6,6, Kandilli'nin 6,9 büyüklüğünde açıkladığı depremde evlerini kaybeden vatandaşlar için başlatılan "Bir Kira Bir Yuva" kampanyasına bağışın 23 milyonu aştığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Soyer, "Depremde evi yıkılanları çadırdan kurtarmak için başlattığımız Bir Kira Bir Yuva kampanyasına destek 23 milyonu aştı. 2-10 bin lira arasında bağış yapacak sizleri, evleri ağır hasarlı vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Evi yıkılan kimse dışarıda kalmasın. http://birkirabiryuva.org" ifadesini kullandı.

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