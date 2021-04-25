Tuna Kiremitçi'yle sevgilisi Aslı Perker'in fotoğrafı ortaya çıktı

Yaklaşık dokuz aydır birlikte olan Tuna Kiremitçi ile Aslı Perker'in fotoğrafı ortaya çıktı. Çiftin yakın arkadaşı şarkıcı Mehtap Meral, ikiliyi Instagram sayfasından paylaştı. İşte detaylar...

Tuna Kiremitçi'nin, kendisi gibi yazar olan sevgilisi Aslı Perker'le fotoğrafı ortaya çıktı. Şarkıcı Mehtap Meral, çiftin birbirine sarılırken karesini Instagram'dan yayınlayarak, "Bu aşkın şahidiyim" diye yazarak, kalp emojisi koydu. Yaklaşık bir senedir birlikte olan çift, geçtiğimiz eylül ayında Kuşadası'nda objektiflere takılmıştı. Kiremitçi ve Perker'in Meral'in paylaşımıyla, ilk defa net karesi ortaya çıkmış oldu.

Kaynak: Snob Magazin