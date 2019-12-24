Tümsiad çocukların yüzünü güldürdü!

24.12.2019 14:21 | Son Güncelleme: 24.12.2019 14:22

Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında çalışmalarını sürdüren TÜMSİAD Bursa Şubesi, Orhaneli'nde yer alan 8 okulda eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrencilerle bir araya gelerek kışlık mont ve ayakkabı hediye etti.

İlk olarak Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt'u makamında ziyaret eden TÜMSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kemal Şerbetçioğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri ve BEŞİR Derneği Marmara Bölge Müdürü Suat Söğüt, gelecek dönemde gerçekleştirilecek sosyal sorumluluk projeleri ve birlikte yapılabilecek projeler hakkında istişarelerde bulundu.

Çocukların yüzünü güldürmenin paha biçilmez değerde olduğunu ifade eden Şerbetçioğlu, "Etkinliğimize destek veren tüm yönetim kurulu üyelerimize ve bizi misafir eden Orhaneli Belediye Başkanımız Sayın Ali Aykurt'a çok teşekkür ederim'' dedi

Başkan Aykurt'tan TÜMSİAD'a teşekkür

TÜMSİAD Bursa Şube Yönetim Kurulunu Orhaneli'de ağırlamaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt ise "TÜMSİAD Bursa Şubesi'nin faaliyetlerini ve eğitim alanında yaptığı yardımları yakından takip ediyoruz. Bu yardımları gençlerle buluşturan TÜMSİAD Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şerbetçioğlu ve beraberindeki ekibe teşekkür ediyoruz. Samimiyetle yapılan her iyiliğin hedefine uluşacağına inanıyoruz" şeklinde konuştu.

Belediye ziyaretinin ardından TÜMSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kemal Şerbetçioğlu, Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, BEŞİR Derneği Marmara Bölge Müdürü Suat Söğüt ve TÜMSİAD Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri okullarda, çocuklarla bir araya geldi. Mutlulukları yüzlerinden okunan çocuklar, TÜMSİAD yönetimine teşekkür etti. Keyifli anların yaşandığı program, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: Bültenler