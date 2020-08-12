Tümgenerallerden Vali Elban'a ziyaret
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Tümgenerallerden Vali Elban'a ziyaret

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Genelkurmay Harekat Başkanlığı görevinden Adana 6. Mekanize Piyade Tümen ve Garnizon Komutanlığına atanan Tümgeneral Levent Ergün ile Adana'da görev yapmaktayken Erzurum 9.

Tümgenerallerden Vali Elban'a ziyaret
12.08.2020 11:59 | Son Güncelleme: 12.08.2020 12:45

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Genelkurmay Harekat Başkanlığı görevinden Adana 6. Mekanize Piyade Tümen ve Garnizon Komutanlığına atanan Tümgeneral Levent Ergün ile Adana'da görev yapmaktayken Erzurum 9. Kolordu Komutanlığına atanan Tümgeneral Erhan Uzun, Vali Süleyman Elban'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade ederek konuklarıyla bir süre sohbet eden Vali Elban, Tümgeneral Ergün ve Uzun'a yeni görevlerinin hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu.

6. Mekanize Piyade Tümen ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Levent Ergün ve Erzurum 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun ise kabulünden ve iyi dileklerinden dolayı Vali Elban'a teşekkürlerini iletti. - ADANA

Kaynak: İHA

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