Tümgenerallerden Vali Elban'a ziyaret Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Genelkurmay Harekat Başkanlığı görevinden Adana 6. Mekanize Piyade Tümen ve Garnizon Komutanlığına atanan Tümgeneral Levent Ergün ile Adana'da görev yapmaktayken Erzurum 9.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Genelkurmay Harekat Başkanlığı görevinden Adana 6. Mekanize Piyade Tümen ve Garnizon Komutanlığına atanan Tümgeneral Levent Ergün ile Adana'da görev yapmaktayken Erzurum 9. Kolordu Komutanlığına atanan Tümgeneral Erhan Uzun, Vali Süleyman Elban'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade ederek konuklarıyla bir süre sohbet eden Vali Elban, Tümgeneral Ergün ve Uzun'a yeni görevlerinin hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu.

6. Mekanize Piyade Tümen ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Levent Ergün ve Erzurum 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun ise kabulünden ve iyi dileklerinden dolayı Vali Elban'a teşekkürlerini iletti. - ADANA

Kaynak: İHA