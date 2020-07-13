Tümgeneral İlbaş'tan Vali Özkan'a ziyaret Van Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan'ı ziyaret etti.

Van Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan'ı ziyaret etti.

Van Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras ve İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen ile birlikte Vali Mehmet Ali Özkan'ı ziyaret etti.

Tümgeneral İlbaş'ın Yeni görevinde başarılar dilediği Vali Özkan da ziyaretten dolayı teşekkür etti. - TUNCELİ

Kaynak: İHA