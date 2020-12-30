Tuma Çelik hakkında 'nitelikli cinsel saldırı' suçlamasıyla iddianame düzenlendi
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Tuma Çelik hakkında 'nitelikli cinsel saldırı' suçlamasıyla iddianame düzenlendi

30.12.2020 17:47 | Son Güncelleme: 30.12.2020 17:50
Tuma Çelik hakkında 'nitelikli cinsel saldırı' suçlamasıyla iddianame düzenlendi

HDP'den ihraç edilen Mardin Bağımsız Milletvekili Tuma Çelik'in 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'tehdit' soruşturması kapsamında dokunulmazlığının kaldırılmasının ardından hakkında iddianame düzenlendi.

HDP'den ihraç edilen Mardin Bağımsız Milletvekili Tuma Çelik'in 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'tehdit' soruşturması kapsamında dokunulmazlığının kaldırılmasının ardından hakkında iddianame düzenlendi.

Mardin Midyat'ta 31 Mart yerel seçim çalışmaları sırasında, Süryani derneğinde tanıştığı D.K., isimli kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla Çelik hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından fezleke düzenlenmiş ve TBMM'de dokunulmazlığı kaldırılmıştı. Olayın ardından HDP'den ihraç edilen Çelik'e savcılık tarafından yurt dışı yasağı konuldu. Çelik'in dosyası dokunulmazlığının kaldırılmasının ardından tekrar Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Parlamenter Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak, Çelik hakkında 'nitelikli cinsel saldırı' suçlamasıyla iddianame düzenlendi. İddianame Ağır Ceza mahkemesine gönderildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özkan ARSLAN

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