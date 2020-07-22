Tüm ülke Pınar'a ağlarken sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ten skandal sözler
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Tüm ülke Pınar'a ağlarken sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ten skandal sözler

Pınar Gültekin'in ölümü sonrası tüm ülke yasa boğulmuşken sosyal medya fenomeni Murat Övüç, "Ne olacak bu kadınlar? Tutun dilinizi. Kadın her zaman erkeğin bir adım gerisinde olmak zorunda. Şimdiki kadınlar maalesef ki adama saydırıyorlar, küfrediyorlar, gaza getiriyorlar. E erkekler de..." şeklinde skandal bir açıklamaya imza attı.

22.07.2020 09:29 | Son Güncelleme: 22.07.2020 09:53

Muğla'da Pınar Gültekin'in Cemal Metin Avcı tarafından katledilmesi ülke genelini yasa boğarken sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ten skandal bir açıklama geldi. Övüç'ün sözleri kısa sürede sosyal medya gündemine otururken kullanıcılar tepki yağdırdı.

"TUTUN DİLİNİZİ"

Övüç yaptığı açıklamada, "Ne olacak bu kadınlar? 'Şiddete uğradık, tacize uğradık, bizi vurdular.' Tutun dilinizi. Kadın her zaman erkeğin bir adım gerisinde olmak zorunda. Şimdiki kadınlar maalesef ki adama saydırıyorlar, küfrediyorlar, gaza getiriyorlar. E erkekler de... Tabii ki şiddete karşıyım. Asla hiçbir kadın şiddete maruz kalmamalı. Herkes çizgisini bilmeli." ifadelerini kullandı.

DEMET AKALIN DA TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Öte yandan bir skandal açıklama da Demetin Akalın'dan gelmişti. Akalın dün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Boğ! Öldür! Yak! Üstüne beton dök! Allah belanızı versin ya! O kadar iri ve uzun bir kızı nasıl sığdırdın varile? Beton dökmek ne ya?" ifadelerini kullanmıştı.

Tüm ülke Pınar'a ağlarken sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ten skandal sözler
Tüm ülke Pınar'a ağlarken sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ten skandal sözler

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Haber Yorumları (5)
NE DİYE HABER YAPIYORSUNUZ: Bunu neden haber yapıyorsunuz haber niteliği yok bence
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MERRY: Söylediklerinin esiri olman dileğiyle
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YOU: adam doğru demiş adam gbi adam murat
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