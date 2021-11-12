Tüm Türkiye bu çobanı dinliyor! Koyunların arasında söylediği şarkı kulakların pasını sildi - Haberler
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Tüm Türkiye bu çobanı dinliyor! Koyunların arasında söylediği şarkı kulakların pasını sildi

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Güncel

Sosyal medyada paylaşılan video elden ele dolaşıyor. Bir çobanın koyunların arasında Kul Nesimi'nin şiirinden yazılan şarkıyı söylediği anlar milyonlarca görüntülenme aldı.

Sosyal medya, yeni yıldızlar ortaya çıkarmaya devam ediyor. Son olarak elden ele dolaşan video, çok konuşulmaya başlandı. Bir çobanın koyunların arasında şarkı söylediği anlar, beğeni rekoru kırdı.

KUL NESİMİ'NİN ŞİİRİ

Koyunların arasında Kul Nesimi'nin şiiri olan ve Ahmet Aslan'ın sesiyle milyonlara ulaşan "Kula Minnet Eylemem" şarkısını seslendiren çoban, dinleyenlerin kulağının pasını sildi.

MİLYONLARCA TIKLANMA ALDI

Özellikle Facebook'ta çok paylaşılan ve elden ele dolaşan video, milyonlarca izlenme aldı. Videoyu dinleyenler, çobana çağrı yaparak "Albüm ne zaman" diye sordu.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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