Tüm saç tipleri için ideal yumurta maskesi tarifi Evde uygulanan pratik saç maskeleri ile saçınıza canlılık ve parlaklık kazandırabilirsini.z He evde bulunan malzemelerle yapılan yumurta maskesi de saçlarınız için en ideal sonuçları almanızı sağlayan maskelerdendir.

Yumurta maskesi her saç tipine uygulanabilir. Bu yönü ile işlevsel bir uygulama olan yumurta maskesi, her evde buluna malzemelerle yapılması ile özel bir maskedir. YUMURTA MASKESİ FAYDALARI Yumurta maskesi, kırık oluşumunu engeller, saçlara canlılık kazandırır, saç onarımını hızlandırır, dökülmeleri önler, saç uzamasını sağlar, saç derisini besler, saçarla nem kazandırır. YUMURTA MASKESİ UYGULAMASI Normal saçlar: Yumurtanın tümünü saça uygulayıp 20 dakika bekleyin sonra saçınız soğuk su ile durulayın. Yağlı saçlar: Yumurtanın sadece akını saçınıza uygulayın. 20 dakika bekleyin sonra saçınız soğuk su ile durulayın. Kuru ve yıpranmış saçlar: Yumurtanın sadece sarısını saçınıza uygulayın. 20 dakika bekleyin sonra saçınız soğuk su ile durulayın.