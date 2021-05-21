"Tüm İşçi Emeklileri Derneği'nden GMİS'e ziyaret
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"Tüm İşçi Emeklileri Derneği'nden GMİS'e ziyaret

'Tüm İşçi Emeklileri Derneği'nden GMİS'e ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Zonguldak Şube Başkanı Mustafa Sarıoğlu, Genel Maden İşçileri Sendikası'nı (GMİS) ziyaret ederek Genel Başkan Hakan Yeşil ile görüştü.

Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Zonguldak Şube Başkanı Mustafa Sarıoğlu, Genel Maden İşçileri Sendikası'nı (GMİS) ziyaret ederek Genel Başkan Hakan Yeşil ile görüştü.

Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Zonguldak Şube Başkanı Mustafa Sarıoğlu ile Genel Sekreter Adnan Küçükvar, Genel Maden İşçileri Sendikası'nı (GMİS) ziyaret ederek Genel Başkan Hakan Yeşil ile görüştü. Ziyarette GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreter Ertan Kaya ile Genel Mali Sekreter Volkan Yıldız hazır bulundu. Ziyarette Sarıoğlu ve Küçükvar, Tüm İşçi Emeklileri Derneği'nin faaliyetleri hakkında bilgi verdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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