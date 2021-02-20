"Damadı buluyoruz" deyip seçmenini heyecanlandıran CHP'nin paylaşımı kullanıcılara hayal kırıklığı yaşattı
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"Damadı buluyoruz" deyip seçmenini heyecanlandıran CHP'nin paylaşımı kullanıcılara hayal kırıklığı yaşattı

20.02.2021 12:18 | Son Güncelleme: 20.02.2021 14:07

Siyasi gündemde tüm gözler Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa eden Berat Albayrak'la ilgili bir video paylaşıp "Yarın saat 13.00'te damadı buluyoruz" notu düşen CHP'nin açıklamasına çevrildi. 13.00'de yapılan paylaşımda ise "Para nerede? Kayıp... Peki 'damat' nerede? Sen de oyna, firari damadı bul." notu yer aldı.

CHP'nin resmi sosyal medya hesabından, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa eden ve daha sonra bir açıklama yapmadan sırra kadem basan Berat Albayrak'la ilgili bir paylaşım yapıldı.

"YARIN SAAT 13.00'TE DAMADI BULUYORUZ"

Kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni alan videoya "Merkez Bankası'nın 128 milyar doları kayıp ama sorumlusu 'damat' firarda... Yarın saat 13.00'te damadı buluyoruz" notu düşüldü.

BEKLENEN PAYLAŞIM YAPILDI

Dün gece saatlerinde paylaşılan bu video sonrası gözler bugün saat 13.00'te CHP'nin yapacağı açıklamaya çevrildi. Saatler tam 13.00'ü gösterdiğinde ise partinin sosyal medya hesabından "Para nerede? Kayıp... Peki 'damat' nerede? Sen de oyna, firari damadı bul. Arkası yarın..." paylaşımı yapıldı.

Tüm gözler 'Saat 13.00'te damadı buluyoruz' paylaşımı yapan CHP'ye çevrildi

SOSYAL MEDYA KULLANICILARINI TATMİN ETMEDİ

Sosyal medya kullanıcıları ise saatler süren bekleyişin ardından gelen bu paylaşımdan tatmin olmayıp, gönderinin altına yorum yaptı. Yorumlarda, "Bu muydu saatlerce beklediğimiz şey yani", "Seçmeninin aklıyla alay etmeye devam ediyor CHP", "Yahu bu ülkeye gerçek muhalefet lazım bunu anlayın artık! Çocuk parkına cevirdiniz işi" gibi ifadeler yer aldı.

Bir kullanıcı ise tweetin altına "Buldum!" yazarak, bu fotoğrafı paylaştı:

Tüm gözler 'Saat 13.00'te damadı buluyoruz' paylaşımı yapan CHP'ye çevrildi
'Damadı buluyoruz' deyip seçmenini heyecanlandıran CHP'nin paylaşımı kullanıcılara hayal kırıklığı yaşattı

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