Tüm gözler kritik Kabine toplantısında! 1 Haziran'dan itibaren normalleşmede yeni dönem

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi devam ederken 1 Haziran'da yeni dönem geçilecek. Pazartesi günü toplanacak Kabine'de, birçok kısıtlamanın kaldırılması konuşulacak. Toplantıda; maske takma zorunluluğu, kafe-restoranların açılması, düğün salonları, sokağa çıkma kısıtlaması, halı saha ve spor salonlarının açılması gibi konular değerlendirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısından sonra yeni dönem için kararları açıklayacak.

Tüm gözler pazartesi günü yapılacak kritik Kabine toplantısına çevrildi. Türkiye 1 Haziran'dan itibaren adım adım normalleşmeye hazırlanıyor. Vaka sayıları günlük 7 bin seviyelerine düşmesiyle beraber 1 Haziran'dan itibaren kısıtlamalarda gevşemeye gidilecek. Kabine'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son vaka sayıları ve aşı takvimine ilişkin sunum yapacak. Bu kapsamda Kabine toplantısında kısıtlamaların ne ölçüde esnetileceği konuşulacak.

KAFE VE RESTORAN SAHİPLERİNE İYİ HABER

Kafe ve restoranların önümüzdeki haftadan itibaren tam kapasiteyle açılması planlanıyor.

DÜĞÜN SALONLARI BELLİ MİSAFİR SAYISIYLA HİZMET VEREBİLECEK

Merak edilen konulardan bir tanesi ise düğün ve nişan organizasyonları oluyor. Düğün salonları belli misafir sayısıyla hizmet verebilecek. İlk etapta açık alanlarda düğünlerin yapılması beklenirken aşılamanın artmasıyla birlikte bu durumun kapalı alanları da kapsaması ön görülüyor.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASININ KALDIRILMASI GÜNDEMDE

Hafta içi ve hafta sonu uygulanan sokak kısıtlaması kaldırılması da gündeme geldi. Bilim Kurulu üyeleri, hafta içi kısıtlamanın gece 12'ye çekilmesini önermişti. Kademeli normalleşmeyle birlikte halı sahalar, spor salonları, yüzme havuzları da kapılarını yine müşterilerine açabilecek.

MASKE-MESAFE ORANTISI

Yeni dönemde üzerinde çalışılan başka bir konu da maskenin mesafeyle orantılı kullanılması oldu. Turizm sezonunun başlamasıyla birlikte haziran ayından itibaren sahillerde, parklarda, bahçelerde kişiler arası 2 metre mesafe varsa artık maske takılmayabilecek.