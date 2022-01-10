Tüm Eczacı İşverenleri, İlaç Fiyat Kararnamesi'nin güncellenmesini istedi

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, İlaç Fiyat Kararnamesi'nin güncellenmesi talep etti.

Saydan, yazılı açıklamasında, ilaç fiyatlandırmasına esas olacak avro kurunun bu yılın ilk 45 gününde belirleneceğini anımsattı.

Yeni kurun 14 Şubat'ta ilan edileceğini ve 19 Şubat'ta yürürlüğe gireceğini vurgulayan Saydan, şunları kaydetti:

"Eczane sahibi eczacılar için ilaç fiyatları sadece, vatandaşın ulaşabileceği, erişebileceği kolaylıkla alarak tedavi olacağı fiyatlar olması açısından önemlidir. İlaç fiyatları, ilaç firmalarını, yani üretici ve ithalatçıları ilgilendirir. Ancak ilaçların fiyatı kadar bulunabilirliği ve erişebilirliği de önemlidir. Bu yüzden biz eczacılar olarak her zaman 'en pahalı ilaç bulunmayan ilaç' diyoruz. Eczane eczacıları olarak kademeli karlılık oranı ile çalışmaktayız ve yayınlanmasının üstünden 13 yıl geçmesine rağmen hiç güncellenmemiş olan beşeri ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılan karlılık tablosundaki kademe oranlarının mevcut piyasa koşullarına uygun olacak şekilde güncellenmesi gerekmektedir. 2022'den öncelikli beklentimiz İlaç Fiyat Kararnamesi'nin (İFK) güncellenmesidir."

Eczacıların Sağlık Bakanlığına bağlı olduğuna ancak Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) düzenlemelerin kendilerini ekonomik açıdan etkilediğine dikkati çeken Saydan, "Sağlık Bakanlığı'nın İlaç Fiyat Kararnamesi'ndeki oranları, SGK'nin de sözleşmedeki oranları bir an evvel Hazine ve Maliye Bakanlığının yeniden değerleme oranı (%36,20) tespitine uygun olarak güncellemesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

AA / Özcan Yıldırım - Son Dakika Haberleri

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