Tüm dünyayı ayağa kaldıran George Floyd cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı; Floyd'un polislere söyledikleri vicdanları sızlattı ABD'de polis tarafından tutuklanırken ırkçı bir cinayete kurban giden George Floyd'un yeni görüntüleri ortaya çıktı. Söz konusu görüntülerde Floyd, polislere "Nefes alamıyorum, lütfen ayağa kalkmama izin verin" diyor ancak ırkçı polis bu talebi yerine getirmiyor.

ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis Polis Departmanında görevli memur Derek Chauvin'in diziyle boynuna bastırarak öldürdüğü George Floyd'un cinayet anına ilişkin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Floyd'un üzerine birden fazla polis memurunun çıktığı görülüyor. Floyd'un müdahale esnasında "Lütfen, lütfen ayağa kalkmama izin verin" ve "Nefes alamıyorum" sözleri duyuluyor. "NEFES ALMAK İÇİN POLİSLERE YALVARIYOR" Minnesota Başsavcısı Keith Ellison görüntülerle ilgili yaptığı açıklamada, "Bana göre bu kayıt ilk videoda gördüklerimizi doğruluyor. Açıkça incelenmesi gerekiyor. Bu videoda zanlının, çaresiz bir pozisyonda olduğu, kelepçeli ve hareket etme yeteneği olmadığı görünüyor. Açıkça gözaltında olduğu için nefes almak için polis memurlarına yalvarıyor. İşte bu videoda gördüğüm şey bu" dedi.