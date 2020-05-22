193 ülkenin 192'sine koronavirüs sıçradı; yalnızca Kuzey Kore vaka bildiriminde bulunmadı
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193 ülkenin 192'sine koronavirüs sıçradı; yalnızca Kuzey Kore vaka bildiriminde bulunmadı

Çin'in Vuhan kentinden yayılan Kovid-19, kısa sürede pandemi haline gelirken, tüm dünyada vaka açıklamayan tek bir ülke kaldı. Kim Jong-un'un liderliğindeki Kuzey Kore, resmi kaynaklardan ülkedeki salgına ilişkin hiçbir açıklama yapmadı ve hiçbir vaka bildiriminde bulunmadı.

22.05.2020 08:40 | Son Güncelleme: 22.05.2020 09:07

Çin'in Vuhan kentinde ilk olarak 12 Aralık'ta tespit edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısa sürede pandemi haline dönüştü ve tüm dünyanın bir numaralı sağlık sorunu haline geldi. Akciğer rahatsızlıklarına yol açarak ölüme sebebiyet veren virüs, tüm dünyada 5 milyondan fazla kişiye tesir etti ve 334 bin kişiyi öldürdü. Resmen tanınan 193 ülkenin 192'si koronavirüs tanısına dair vaka bildiriminde bulunurken, yalnızca 1 ülke bu konuda hiçbir bildirimde bulunmadı ve açıklama yapmadı. Kim Jong-un'un liderliğindeki Kuzey Kore'de durum hala gizemini koruyor.

TARTIŞMALARIN ODAĞINDAKİ DSÖ'YE DESTEK

Koronavirüsün diz çöktürdüğü dünya genelinde virüsün bulaştığı kişi sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. Hiç koronavirüs vakası bulunmadığını iddia eden Kim Jong-un'un liderliğindeki Kuzey Kore, Dünya Sağlık Meclisi'ne katıldı ve Kovid-19 salgını karşısındaki tutumu nedeniyle eleştirilerin odağı olan Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) destek verdi.

Kuzey Koreli heyet ayrıca koronavirüs salgını nedeniyle kurumu suçlayan ülkeleri eleştirdi. Kuzey Koreli heyet, salgını göz ardı etme konusunda DSÖ'nün ya da üye ülkelerden birinin suçlanmasının "sorumsuzluk" olduğunu savundu.

DSÖ'NÜN BAĞIMSIZ OLARAK DENETLENMESİ KABUL EDİLMİŞTİ

Aralarında Amerika Birleşik Devletleri ve Çin'in de bulunduğu Birleşmiş Milletler üyesi 194 ülke, Dünya Sağlık Örgütü'nün koronavirüs pandemisinin yönetimi konusunda "bağımsız olarak denetlenmesi" için sunulan önergeyi 19 Mayıs günü onaylamıştı.

Newsweek'in konuyla ilgili yer verdiği haberine göre Kuzey Koreli heyet, oturum sırasında yaptığı açıklamada, DSÖ üyelerinin "afet durumlarını siyasi amaçları doğrultusunda kullanmaya çalışan ülkeler karşısında ihtiyatlı olması" gerektiğini söyledi.

Kuzey Koreli yetkililer herhangi bir ülke adı vermedi ancak salgını göz ardı etme konusunda DSÖ'nün ya da üye ülkelerden birinin suçlanmasının "sorumsuzluk" olduğunu belirtti.

193 ülkenin 192'sine koronavirüs sıçradı; yalnızca Kuzey Kore vaka bildiriminde bulunmadı

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Haber Yorumları (1)
ELİF: Adamlar Kim Jong-un dan korkularına nasıl hasta olsunlar kurşuna diziyor :)
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