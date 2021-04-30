Tüm aile bireylerinin tek tek ölümünü gören abla: "Yeter artık ölü yüzü gördüğüm"
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Tüm aile bireylerinin tek tek ölümünü gören abla: "Yeter artık ölü yüzü gördüğüm"

Tüm aile bireylerinin tek tek ölümünü gören abla: 'Yeter artık ölü yüzü gördüğüm'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da yalnız yaşayan emekli gardiyan evinde ölü bulundu.

Antalya'da yalnız yaşayan emekli gardiyan evinde ölü bulundu. Haberi alan oğlu ve ablası evin önünde sinir krizi geçirdi. Ölü bulunan adamın ablası, "İstemiyorum, yeter artık ölü yüzü gördüğüm" dedi.

Olay, Kepez ilçesine bağlı Yeni Mahalle 2417 sokak üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı apartmanın 2. katında yalnız yaşayan emekli gardiyan Yusuf Türker'den (64) komşuları ve yakınları 2 gündür haber alamıyordu. Durumdan şüphelenen komşular polis ekiplerine haber verdi. Kapıyı açan polis ekipleri, Türker'i montunu giymiş bir şekilde yerde yatar vaziyette buldu. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İncelemeler sonucu Türker'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonrası Türker'in cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi üzerine Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Öte yandan, Yusuf Türker'in olay yerine gelen ablası, annesini, babasını ve diğer kardeşini kaybettiğini şimdi de Türker'in hayatını kaybetmesi sonucu duyduğu üzüntüyü, "İstemiyorum, yeter artık ölü yüzü gördüğüm" diye bağırarak dile getirdi.

Yusuf Türker'in birinci doz korona virüs aşısı olup, ikinci doz için beklediği öğrenildi. - ANTALYA

Tüm aile bireylerinin tek tek ölümünü gören abla: 'Yeter artık ölü yüzü gördüğüm'
Tüm aile bireylerinin tek tek ölümünü gören abla: 'Yeter artık ölü yüzü gördüğüm'
Tüm aile bireylerinin tek tek ölümünü gören abla: 'Yeter artık ölü yüzü gördüğüm'
Tüm aile bireylerinin tek tek ölümünü gören abla: 'Yeter artık ölü yüzü gördüğüm'
Tüm aile bireylerinin tek tek ölümünü gören abla: 'Yeter artık ölü yüzü gördüğüm'
Tüm aile bireylerinin tek tek ölümünü gören abla: 'Yeter artık ölü yüzü gördüğüm'
Tüm aile bireylerinin tek tek ölümünü gören abla: 'Yeter artık ölü yüzü gördüğüm'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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