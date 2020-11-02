Tülin Şahin kimdir, kaç yaşında? Tülin Şahin'in kocası kimdir, kiminle evli? Tülin Şahin'in kızının adı nedir?

Cindy Crawford ile benzerliği ile bilinen, Türk televizyonlarının en aşina olduğu yüzlerden biri olanTülin Şahin, son zamanlarda kızı ile yaptığı paylaşımlar ile gündem olmaktadır. Peki, Tülin Şahin kimdir? Tülin Şahin eşi kimdir? Tülin Şahin mesleği nedir? Pedro De Noronha kimdir?

Tülin Şahin çoğunlukla manken olarak bilinse de yazar ve oyunculuk deneyimleri bulunmaktadır. Siena Leyla adında bir kızı çocuğu bulunmaktadır.

TÜLİN ŞAHİN KİMDİR?

13 Aralık 1980 tarihinde Odense'de dünyaya gelen tasarımcı, oyuncu, manken ve sunucu Tülin Şahin, alışveriş merkezinde keşfedilmiştir.

Tülin Şahin, Danimarka'nın Odense şehrinde doğdu ve çocukluğunu orada geçirdi. Bir alışveriş merkezinde keşfedildi ve ardından profesyonel mankenlik için 1998 yılında Paris'e gitti.

Ailesinin memleketi olan Türkiye'ye Zeki Triko ile imzaladığı mankenlik işi için geldi. Ailesi Sivaslıdır. ABDli Ünlü manken Cindy Crawford'a aşırı benzerliğinden dolayı kendisi hem Türk hem de dünya basınında Sivaslı Cindy olarak anılmıştır.

Eşi Mehmet Özer ile çok sayıda hayır işinde bulunan ünlü manken, 2008 yılında kadınlara yönelik Tuliss adlı bir site kurdu. Bunların yanı sıra konsept ve marka danışmanlığı ile birlikte freelance moda editörlüğü de yapmaktadır.

Zayıflamak isteyen bayanlara yönelik beslenme ve diyet üzerine Sırlar, Siz Hâlâ Diyet mi Yapıyorsunuz? ve Kral Prens ve Fakir kitaplarını yazmıştır. 1986'da Olacak O Kadar'da, 1996'da Tatlı Kaçıklar dizisinde ve 1999'da Gece Şahinleri filminde rol almıştır.

2004 yılında Acun Firarda'yı Acun Ilıcalı ile beraber sunmuştur.Karl Lagerfeld tarafından Turkish Beauty/Türk Güzeli olarak adlandırılan Tülin Şahin, İngilizce, Danca, İsveçce, Norveçce, Türkçe, Almanca ve Fransızca olmak üzere yedi dili çok iyi bilmektedir.

TÜLİN ŞAHİN'İN KOCASI KİMDİR?

Tülin Şahin 2005 yılında yemek şefi Mehmet Özer ile evlenmiş ve 2017 yılında boşanma kararı aldılar. 2019 yılında Portekiz asıllı yatırımcı ve ekonomist Pedro De Noronha ile evlendi. Oldukça sade bir tören ile dünya evine girdi. Bu evlilikten "Siena Leyla" adında bir kız çocukları bulunmaktadır.

PEDRO DE NORONHA KİMDİR?

Pedro De Noronha 1977 yılında Portekiz'de dünyaya geldi. Católica Portuguesa Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun oldu. Merrill Lynch isimli firmada 2000-2003 yılları arasında görev alan Pedro De Noronha, daha sonra uluslararası finans kuruluşu JP Morgan'da 4 yıl boyunca Başkan Vekili olarak Avrupa Özel Durumlar Portföyünü yönetti. 2007 yılından bu yana ise Noster Capital isimli şirketin sahibi olarak faaliyetini sürdürüyor.