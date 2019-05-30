Tülin Şahin, eski evliliği hakkında gelen eleştirilere sinirlendi: Gerçeği hala söylemedim
Tülin Şahin hamileliği üzerinden gelen eleştirilere bir takipçisinin yorumu üzerinden cevap verdi. Şahin, gelen yorumlara "Şu ana kadar bir kez bile gerçeği söylemedim" diyerek tepki gösterdi.
12 yıllık eşi Mehmet Özer'den boşandıktan sonra Pedro de Noronha ile dünya evine giren manken Tülin Şahin, hamile olduğu haberlerini sosyal medya hesabından doğruladı.
ÇOK SİNİRLENDİ
Evliliklerini tek celsede sonlandıran Memet Özer ve Tülin Şahin'in aralarının bebek yüzünden bozulduğu iddia edilmişti. 3.5 aylık hamile olan Tülin Şahin, sosyal medya üzerinden eski evliliği hakkında gelen eleştirilere çok sinirlendi.
"DOĞRU ADAMI BULUNCA OLUYOR DEMEK Kİ"
Şahin bir takipçisinin "Kadına iftira atmak ne kolay. İki yıl önceki boşanma döneminde 'vücudu bozulur, kariyeri aksar diye bebek istemiyor' şeklinde haberler yapıldı. Al işte kadın, doğru adamı bulunca oluyor demek ki." yorumunu beğenip dikkat çeken bir cevap verdi.
"BİR KEZ BİLE GERÇEĞİ SÖYLEMEDİM"
"Çok doğru! Doğru ve mantıklı bir pencereden bakarak yorumladığınız için çok teşekkür ederim. Doğruyu bilmeden, anlamadan yorum yapanlar! Çok yakında onlara bir cevabım olacak. Şu ana kadar bir kez bile gerçeği söylemedim, konuşmadım diye kendilerinden çok emin yorum yapıyorlar maalesef."
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12 sene evli kal çocuk yapma bosanman daha tazeyken hemen bul birini hemen çocuk yap neresi doğru? Yaptığı ayıptır ayıp.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Buda Cok kisyle kaldi....Cocuk 15 babali olacak..igrenc...Cevap Yaz Yayından Kaldır
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ölsede hevla yesek.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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akepe şimdide kurumlara adam doldurma işlemini hızlandırıyor malum artık iktidar sona ermek üzere ilk iş karakollarda güven masalarında çalışmak üzere 3000 kişi alınacakmış danışma gibi görev yapacaklar oturdukları yerden yer gösterip 5000 tl maaş alacaklar işte bu yani çeşme başı iş akarı yok kokarı yok tam yandaşlar için rahat işCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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KENDİ DEFOLARINI BAŞKALARININ YAŞAMI ÜZERİNDEN TEMİZLEME VE YOK ETME ÇABASI BİR ÇEŞİT ''KİŞİLİK BOZUKLUĞUNUN DIŞA YANSIMASI'' HALİDİR! KENDİSİYLE BARIŞIK YAŞIYAN İNSANLARIN EMPATİ YETENEĞİ KEŞKE HERKESTE BİR PARÇA OLABİLSE.Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır