Tülin Şahin, eski evliliği hakkında gelen eleştirilere sinirlendi: Gerçeği hala söylemedim

12 yıllık eşi Mehmet Özer'den boşandıktan sonra Pedro de Noronha ile dünya evine giren manken Tülin Şahin, hamile olduğu haberlerini sosyal medya hesabından doğruladı.

ÇOK SİNİRLENDİ

Evliliklerini tek celsede sonlandıran Memet Özer ve Tülin Şahin'in aralarının bebek yüzünden bozulduğu iddia edilmişti. 3.5 aylık hamile olan Tülin Şahin, sosyal medya üzerinden eski evliliği hakkında gelen eleştirilere çok sinirlendi.

"DOĞRU ADAMI BULUNCA OLUYOR DEMEK Kİ"

Şahin bir takipçisinin "Kadına iftira atmak ne kolay. İki yıl önceki boşanma döneminde 'vücudu bozulur, kariyeri aksar diye bebek istemiyor' şeklinde haberler yapıldı. Al işte kadın, doğru adamı bulunca oluyor demek ki." yorumunu beğenip dikkat çeken bir cevap verdi.

"BİR KEZ BİLE GERÇEĞİ SÖYLEMEDİM"

"Çok doğru! Doğru ve mantıklı bir pencereden bakarak yorumladığınız için çok teşekkür ederim. Doğruyu bilmeden, anlamadan yorum yapanlar! Çok yakında onlara bir cevabım olacak. Şu ana kadar bir kez bile gerçeği söylemedim, konuşmadım diye kendilerinden çok emin yorum yapıyorlar maalesef."