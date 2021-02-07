Tüketiciyi Destekleme Derneğinden GSM şirketlerine "faturasız hat reklamlarında tüm bedellerin belirtilmesi" çağrısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Tüketiciyi Destekleme Derneğinden GSM şirketlerine "faturasız hat reklamlarında tüm bedellerin belirtilmesi" çağrısı

07.02.2021 14:31 | Son Güncelleme: 07.02.2021 14:34
Tüketiciyi Destekleme Derneğinden GSM şirketlerine

Tüketiciyi Destekleme Derneği Genel Saymanı Yusuf Önder, GSM şirketlerine, faturasız hatlarla ilgili tarifelerin reklamlarında, vergiler dahil tüm bedellerin belirtilmesi çağrısında bulundu.

Tüketiciyi Destekleme Derneği Genel Saymanı Yusuf Önder, GSM şirketlerine, faturasız hatlarla ilgili tarifelerin reklamlarında, vergiler dahil tüm bedellerin belirtilmesi çağrısında bulundu.

Önder, yaptığı yazılı açıklamada, bazı cep telefonu abonelerinden, lira yükleme işlemlerinde, reklamlarda bildirilen bedellerin üzerinde fiyat ödemek zorunda kaldıklarına dair başvurular geldiğini belirtti.

Özellikle çevrim içi satışlara ilişkin reklamlarda, iletişim vergisinin belirtilmediğini iddia eden Önder, "İnternet üzerinden lira yükleyen tüketiciler, reklamlarda gördükleri fiyata göre lira aldıklarında ilgili paketi satın alamıyor. Reklamlarda 42 lira olarak sunulan paketi almak isteyen tüketici, gerçekte bu paketi almak için 50 lira yüklemek zorunda. Konuyla ilgili çok sayıda şikayet var." ifadelerini kullandı.

Önder, reklamlarda açık şekilde tüketiciye toplam bedelin bildirilmesi gerektiğini vurguladı.

Tüketicilere önerilerde bulunan Önder, şunları kaydetti:

"6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 54-1. maddesi, fiyatların tüm vergiler dahil gösterilmesini zorunlu kılmıştır. Yine aynı kanunun 61-3. maddesi, tüketiciyi aldatıcı reklamların yapılamayacağını hükme bağlamıştır. Kanunun 63. maddesi, reklam kurulunu oluşturmuş ve yetkilerini belirlemiştir. 77-12. maddesi de böyle bir durumda reklam kurulu tarafından verilebilecek cezayı belirlemiştir. Tüketiciler haklarının ihlal edilmemesi ve başkalarının da mağdur olmaması için tüketiciyi aldatıcı veya onun tecrübe ve bilgi noksanlarını istismar edici reklamlar konusundaki şikayetlerini Ticaret Bakanlığı Reklam Kuruluna yapıyor ve yapmaya devam etmeli. Somut kişisel mağduriyet durumunda tüketiciler, hizmetlerin tarife ve fiyatlarını gösteren ilan, reklam, bilgilendirme gibi belgeleri ispatlayarak tüketici hakem heyetlerine, ara bulucuya ya da tüketici mahkemesine başvurabilir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kızıldağ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Didem Kınalı Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Sel İzmir Derbi Kadıköy
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tüketiciyi Destekleme Derneğinden GSM şirketlerine "faturasız hat reklamlarında tüm bedellerin belirtilmesi" çağrısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.2.2021 14:36:16. #1.15#
title