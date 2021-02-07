Tüketiciyi Destekleme Derneğinden GSM şirketlerine "faturasız hat reklamlarında tüm bedellerin belirtilmesi" çağrısı

Tüketiciyi Destekleme Derneği Genel Saymanı Yusuf Önder, GSM şirketlerine, faturasız hatlarla ilgili tarifelerin reklamlarında, vergiler dahil tüm bedellerin belirtilmesi çağrısında bulundu.

Önder, yaptığı yazılı açıklamada, bazı cep telefonu abonelerinden, lira yükleme işlemlerinde, reklamlarda bildirilen bedellerin üzerinde fiyat ödemek zorunda kaldıklarına dair başvurular geldiğini belirtti.

Özellikle çevrim içi satışlara ilişkin reklamlarda, iletişim vergisinin belirtilmediğini iddia eden Önder, "İnternet üzerinden lira yükleyen tüketiciler, reklamlarda gördükleri fiyata göre lira aldıklarında ilgili paketi satın alamıyor. Reklamlarda 42 lira olarak sunulan paketi almak isteyen tüketici, gerçekte bu paketi almak için 50 lira yüklemek zorunda. Konuyla ilgili çok sayıda şikayet var." ifadelerini kullandı.

Önder, reklamlarda açık şekilde tüketiciye toplam bedelin bildirilmesi gerektiğini vurguladı.

Tüketicilere önerilerde bulunan Önder, şunları kaydetti:

"6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 54-1. maddesi, fiyatların tüm vergiler dahil gösterilmesini zorunlu kılmıştır. Yine aynı kanunun 61-3. maddesi, tüketiciyi aldatıcı reklamların yapılamayacağını hükme bağlamıştır. Kanunun 63. maddesi, reklam kurulunu oluşturmuş ve yetkilerini belirlemiştir. 77-12. maddesi de böyle bir durumda reklam kurulu tarafından verilebilecek cezayı belirlemiştir. Tüketiciler haklarının ihlal edilmemesi ve başkalarının da mağdur olmaması için tüketiciyi aldatıcı veya onun tecrübe ve bilgi noksanlarını istismar edici reklamlar konusundaki şikayetlerini Ticaret Bakanlığı Reklam Kuruluna yapıyor ve yapmaya devam etmeli. Somut kişisel mağduriyet durumunda tüketiciler, hizmetlerin tarife ve fiyatlarını gösteren ilan, reklam, bilgilendirme gibi belgeleri ispatlayarak tüketici hakem heyetlerine, ara bulucuya ya da tüketici mahkemesine başvurabilir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kızıldağ