Tüketicinin ilk tercihi O kargo şirketi oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Tüketicinin ilk tercihi O kargo şirketi oldu

SON dönemde hızlı bir gelişim gösteren kargo sektörü ile ilgili MediaCat tarafından yapılan araştırmada, tüketicilerin seçimlerinde nelere dikkat ettikleri ortaya çıktı.

Tüketicinin ilk tercihi O kargo şirketi oldu
02.09.2020 13:34 | Son Güncelleme: 02.09.2020 13:37

SON dönemde hızlı bir gelişim gösteren kargo sektörü ile ilgili MediaCat tarafından yapılan araştırmada, tüketicilerin seçimlerinde nelere dikkat ettikleri ortaya çıktı. Gönderi emniyetinin çok önemli olduğu sonucunun çıktığı araştırmaya göre;  tüketicilerin diğer önem verdikleri konuların başında hızlı teslimat ve dağıtım personelleri geliyor.

MediaCat tarafından Temmuz ayında gerçekleştirilen araştırmada, tüketicilerin kargo şirketi tercihlerinde dikkat ettikleri özellikler belli oldu. Online anket yöntemi kullanılarak 72 ilde gerçekleştirilen araştırmada, tüketicilerin kargo şirketini alanında en iyi yapan özelliğin ne olduğu yönündeki yanıtlarında; 'gönderi emniyeti, hızlı teslimat ve dağıtım personeli' öne çıkan konular oldu.

"TÜKETİCİNİN TERCİHİ YURTİÇİ KARGO"

Yurtiçi Kargo şirketinden yapılan açıklamaya göre; araştırma, tüketicilerin tercih ettikleri markaları da ortaya çıkardı. Yapılan açıklamada: Tüketiciye yöneltilen 'Kargo şirketi denince aklınıza gelen ilk firma hangisidir?' sorusuna ankete katılanların çoğunluğunun 'Yurtiçi Kargo' cevabını verdiği ve  'Tüm teslimatlarınızı tek bir firma yapacak olsa hangi şirketi tercih edersiniz?' sorusuna yine Yurtiçi Kargo yanıtını verdiği bildilirildi.

 


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Yaşar Güler Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Aslı Enver Fatma Girik Acun Ilıcalı Okan Bayülgen
Spor Burak Yılmaz Sergen Yalçın Mauricio Lemos Enner Valencia Fabio Alves Da Silva
Daha Fazla Düğün Bursa Sabah Seyhan
Şu an buradasınız: Tüketicinin ilk tercihi O kargo şirketi oldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.9.2020 13:38:36. #1.15#
title