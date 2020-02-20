TÜGVA'nın "Kitap Kurdu Yarışması" Tekirdağ'da tanıtıldı
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TÜGVA'nın "Kitap Kurdu Yarışması" Tekirdağ'da tanıtıldı

Türkiye Gençlik Vakfınca (TÜGVA) düzenlenen "Kitap Kurdu Yarışması" Muratlı ilçesindeki ortaokullarda tanıtıldı.

20.02.2020 15:16 | Son Güncelleme: 20.02.2020 15:22
TÜGVA'nın

Türkiye Gençlik Vakfınca (TÜGVA) düzenlenen "Kitap Kurdu Yarışması" ilçesindeki ortaokullarda tanıtıldı.

TÜGVA Muratlı İlçe Temsilcisi Mustafa Reşit Paşa Genç, kitap okuma kültürünü Tekirdağlı gençlere kazandırmayı hedeflediklerini söyledi.

Genç, ilçe genelinde bütün ortaokulları ziyaret ederek öğrencileri yarışma hakkında bilgilendirdiklerini ifade etti.

Yarışmaya başvuruların 27 Ocak'ta başladığını ve Tekirdağ genelinde yoğun bir başvuru beklediklerini anlatan Genç, nisanda yapılacak sınavda dereceye girecek öğrencilerin ödüllendirileceğini kaydetti.

Kaynak: AA
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