TÜGVA'dan AFAD'a ziyaret
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TÜGVA'dan AFAD'a ziyaret

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Bilecik Özel Eğitim Okulu temsilcisi Eren Çalışkan, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Bilecik İl Müdürlüğü ziyaret etti.

06.02.2020 11:36 | Son Güncelleme: 06.02.2020 11:41
TÜGVA'dan AFAD'a ziyaret

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Özel Eğitim Okulu temsilcisi , Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı () Bilecik İl Müdürlüğü ziyaret etti.


AFAD Bilecik İl Müdürü Mehmet Hayri Demirel, makamında ziyaret eden TÜGVA Bilecik Özel Eğitim Okulu temsilcisi Eren Çalışkan'a afet ve acil durum çantası hediye ederek çalışmalarında başarılar diledi. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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