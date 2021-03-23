Tuğrul Türkeş'ten HDP açıklaması: Özünde bir siyasi hareketi kapatmak çözüm değildir

Son dönemde MHP'li isimlerle girdiği polemiklerle gündeme gelen AK Parti Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş, HDP'ye açılan kapatma davasına ilişkin "Siyasi parti kapatmak, özünde doğru bir davranış değil. Ancak HDP özeline geldiğimizde ısrarla terörle arasına mesafe koymayan bir yapı var" dedi.

AK Parti Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş, HDP yönelik açılan kapatma davası ile ilgili Euronews'ten Dilek Gül'e çarpıcı açıklamada bulundu. Türkeş, siyasi parti kapatmanın özünde doğru bir davranış olmadığını kaydetti.

Dünyanın birçok ülkesinde parti kapatma kanunları olduğunu söyleyen Türkeş, "Mesela, Almanya'da parti kapatılır. Kanunda yeri var. Eğer bir siyasi parti iktidar olma hedefini kaybederse Alman devleti onu kapatıyor. Bunun gibi dünyada bir çok örnek göstermek mümkün. Benim geçmişimde Milliyetçi Hareket Partisi 12 Eylül sonrasında kapatıldı. Faaliyetlerine ara verildi. Bu bizi bir şeyden engelledi mi derseniz, hayır engellemedi. 12 Eylül oldu, rahmetli Türkeş tutuklandı, idamla yargılanmaya başlandı ve MHP kapatıldı. Biz dışardakiler yeni parti de kurduk, yeni yayınlar da çıkarttık. Ve bütün faaliyetlerimizi yaptık. Özünde bir siyasi hareketi kapatmak çözüm değildir." dedi.

"HDP, PKK'NIN UZUNTISI DURUMUNDA"

HDP özeline geldiğimizde ısrarla terörle arasına mesafe koymayan bir yapı olduğunu açıklayan Türkeş, şöyle devam etti:

"Yani bir terör örgütünün PKK'nın siyasi uzantısı durumundalar. Ve bunu nezaketen dahi olsa reddetmeyi düşünmüyorlar. Esasa ait olarak bir terör saldırısı oluyor, bütün siyasi partiler tepkilerini koyuyor bunlar kerhen hadi bir şey söyleyelim ama lafın neresini kurtarırız. Bu yaklaşımın bir şekilde bir cezaya muhatap olması lazım. Ama kapatmak tek başına çözüm değil. Bunu kapattık oh rahatladık diye kimsenin düşünmemesi gerekir."

"HDP, BAHÇELİ'NİN KİŞİSEL MESELESİ DEĞİL"

"Başta HDP olmak üzere muhalefet partileri kapatma davası kararının Bahçeli'ye hediye olduğunu söyledi. Katılır mısınız?" sorusuna ise Türkeş şu cevabı verdi:

Bu tip ucuz yorumlara hiç bir zaman sempatiyle bakmam. Bahçeli'nin kişisel bir meselesi değil ki HDP. Türkiye'nin bir sıkıntısı, problemi. Türkiye'de terör ile arasına bağ koyamayan bir yapı Meclis'te insanları irite eden açıklamalarda bulunuyor. Bunu Bahçeli'nin meselesi diye mi alacağız? Benim meselem, herkesin de meselesi olması gerekir. Ben öyle bakıyorum. Bu tip ucuz yorumlara kaçmam.

"KANUNEN BİR SUÇ VARSA ONUN NETİCESİNE HERKES KATLANACAK"

Ömer Faruk Gergelioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Türkeş, ''Milletvekilliği dokunulmazlığı yeterince iyi ve doğru anlaşılmıyor. Yani bizim dokunulmazlığımız kürsüde istediğimizi rahatça savunalım dokunulmazlığıdır. Bu bize yüz kızartıcı suç işleme hakkını vermez, hırsızlık, ahlaksızlık hakkını vermez" diye konuştu.

Türkeş, söz konusu fezlekelerin içerine bakılması gerektiğini vurgulayarak, "Gergerlioğlu'nun durumuna bakmadım. Bir tweet ile alakalı olduğu söyleniyor. Bizim ülkede siyaset yaparken de çoğu zaman işin odağını kaçırırız. Hukuktur her şey. Kanunen bir suç varsa onun neticesine herkes katlanacak. Kanun yanlışsa Meclis'e getir, değiştir. Ama var olan kanunu yok sayamazsınız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Euronews.com