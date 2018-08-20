Tuğgeneral Olgay, Vali Ata'ya Veda Etti

39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Tevfik Erkan Olgay, başka bir göreve atanması dolayısıyla Hatay Valisi Erdal Ata'yı ziyaret etti.

Lüleburgaz'da konuşlu 65. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına atanan Tuğgeneral Olgay, Hatay Valisi Ata'ya veda ziyaretinde bulundu.

Ata, Hatay'da görev yaptığı süre içerisinde gösterdiği üstün gayretli ve koordineli çalışma anlayışı dolayısıyla Olgay'a teşekkür ederek, bundan sonraki görevinde başarılar diledi.

Tuğgeneral Olgay da Vali Ata ile çalışmaktan onur duyduğunu ifade ederek, iyi dilekleri için Ata'ya teşekkür etti.

Ziyarette, Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu da hazır bulundu.

Öte yandan İskenderun Deniz Üs Komutanı olarak atanan Deniz Albay Ercan Kireçtepe de Vali Ata'ya nezaket ziyaretinde bulundu.