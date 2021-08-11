TUGFO, Ayvalık'taki konserle turnesini tamamladı
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TUGFO, Ayvalık'taki konserle turnesini tamamladı

TUGFO, Ayvalık'taki konserle turnesini tamamladı
Anadolu Ajansı / Ahmet Esad Şani - Haberler | Güncel

Sabancı Vakfı'nın ana destekçisi olduğu Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası (TUGFO), Ayvalık Anfi Tiyatro sahnesindeki konserle turnesini tamamladı.

Sabancı Vakfı'nın ana destekçisi olduğu Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası (TUGFO), Ayvalık Anfi Tiyatro sahnesindeki konserle turnesini tamamladı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, şef Cem Mansur yönetiminde bu yıl 14. yılını kutlayan orkestranın heyecanına iş, sanat ve cemiyet dünyasının önde gelen isimleri de ortak oldu.

Her yıl 100'e yakın genç müzisyenin yer aldığı orkestraya bu yıl Kovid-19 salgını önlemleri nedeniyle 44 genç müzisyen seçildi.

Türkiye'nin pek çok şehrindeki konservatuvarda gerçekleştirilen seçmeleri kazanan genç müzisyenlerden oluşan TUGFO, seçkin bir repertuvarla klasik müzikseverlerle buluştu.

Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi (AIMA) tarafından düzenlenen Ayvalık 7. AIMA Müzik Festivali'nin açılış konserinde Rossini'nin İpek Merdiven Uvertürü, Ravel'in "Le Tombeau de Couperin" ve Mendelssohn'in "İtalyan Senfonisi (no 4)" eserleri seslendirildi.

Sabancı Vakfı'nın ana destekçisi olduğu orkestra, salgın nedeniyle geçen yıl ara verilen konser maratonuna bu yıl İstanbul, Bursa ve Ayvalık'ta gerçekleşen konserlerle devam etti.

Bu yıl pandemi önlemleri gereği yalnızca 18 yaş üstü müzisyenlerin dahil olduğu orkestrada geçen yıl orkestraya seçilmeye hak kazanan genç müzisyenlere öncelik verildi.

Ayvalık'taki konserle turne tamamlandı

İstanbul Zorlu PSM konseriyle 5 Ağustos'ta başlayan konser turnesi, 6 Ağustos'ta Bursa, 7 Ağustos'ta İstanbul Topkapı Kültür Park Amfi Tiyatro'da, 8 Ağustos'ta İstanbul Müze Gazhane'de ve 10 Ağustos akşamı Ayvalık Amfi Tiyatro'da verilen konserlerle tamamlandı.

Sabancı Vakfı, 2009 yılından bu yana desteklediği TUGFO ile gençlerin müzik eğitimine katkı sağlamak kadar, onlara sosyal sorumluluk bilinci kazandırmayı da hedefliyor.

Toplumsal duyarlılık bilincini gelecek nesillere aktarmak amacıyla Sabancı Vakfı sanatın pek çok alanında gençlerin yetiştirilmesi ve onların gelişimine fırsat sunmak üzere TUGFO gibi uzun soluklu kültür sanat projelerine desteğini sürdürüyor.

Ayrıca, Avrupa Ulusal Gençlik Orkestraları Federasyonu'nun tam üyesi olan orkestra, Türkiye'de klasik müzik eğitimi alan genç müzisyenleri desteklemenin, yeni yeteneklere orkestra ve sahne deneyimi kazandırmanın yanı sıra Türk kültürünü dünyaya tanıtmayı ve karşılıklı ön yargıları yıkmayı da amaçlıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Esad Şani

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