TÜGEM Kütahya İl Teşkilatı oluşturuldu

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Kütahya İl Teşkilatı Yönetim Kurulunun oluşturulduğu bildirildi.

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Kütahya İl Teşkilatı Yönetim Kurulunun oluşturulduğu bildirildi.

TÜGEM Kütahya İl Başkanlığına getirilen Rıza Kenan Uzman, " Amacımız, mesleğimizin gelişimine katkıda bulunmak, meslektaşlarımız arasında dayanışmanın sağlanması, gayrimenkul sektörünün tanıtımı, mesleğimizin toplumdaki saygınlığının artırılması ve genel toplum menfaatlerine uygun şekilde gelişmesini sağlamaktır. Üyelerimizin üyelik kitlerini teslim ettik. Mesleğimize ve şehrimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

TÜGEM Kütahya İl Yönetim Kurulu şu isimlerden oluşuyor, İl Başkanı Rıza Kenan Uzman, İl Sekreteri ve Temsilcilik Koordinatörü Volkan Yaşar, üye ilişkilerinden sorumlu Başkan Yardımcısı Abdullah Uzman, organizasyondan sorumlu Başkan Yardımcısı Ahmet Torun ve eğitimden sorumlu Başkan Yardımcısı Ahmet Yarız. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı