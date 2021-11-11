Yeşilçam'ın efsane oyuncularından Kuzey Vargın'ın kızı Tuğçe Vargın, arkadaşıyla yaşadığı anlaşmazlık sonucu karakolluk oldu. Anlaşmazlık yaşadığı arkadaşı Buse Çetindağ'ın eşini arayarak ''Onun içinden geçeceğim, katliam yapacağım'' diyerek tehditler savurdu. Buse Çetindağ bu sözler sonrası, Tuğçe Vargın'dan şikayetçi oldu. Tuğçe Vargın hakkında soruşturma açıldı. Peki Tuğçe Vargın kimdir? Tuğçe Vargın kaç yaşında nereli? detayları sizler için derledik.

TUĞÇE VARGIN KİMDİR?

Tuğçe Vargın, Yeşilçam'ın efsane oyuncularından Kuzey Vargın'ın kızıdır.

KUZEY VARGIN KİMDİR?

Kuzey Vargın 15 Haziran 1940'ta İstanbul'da doğdu. Yeşilçam'da 1960'lı yıllarda jön olarak başladığı kariyerini ilerleyen dönemde ağırlıklı olarak kötü adamların oluşturduğu karakter rolleri ile sürdürmüştür. Kariyerinin ilk döneminde 1965 yapımı Yasak Sokaklar, Çılgın Gençlik, Ağlayan Kadın gibi filmlerde rol almıştır. Televizyonda sık gösterilen eserlerden Bir Dağ Masalı filminde Lale'yi aldatan nişanlısı Ekrem, Seni Sevmek Kaderim filminde entrikacı Bülent vs. rollerini oynamıştır. Sert bir yüz ifadesine sahiptir, bunun sayesinde karakter oyuncusu olmuştur. Eski jön günleri geride kalmış olsa da Türk sineması yepyeni karakter kazanmıştır. Kartal Tibet'den sonra Karaoğlan'ı canlandırmıştır. En son olarak Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde "Âdil Eşrefoğlu" karakteri ile İhtiyarlar Heyeti Başkanı rolünü başarı ile yerine getirmiştiri. Dizide Doğu Eşrefoğlu'nun kardeşidir.

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