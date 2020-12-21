Tuğçe Kandemir - Ne Güzel Yaratmış Seni Yaradan şarkı sözleri! 'Ne Güzel Yaratmış Seni Yaradan' şarkısı hakkında bilgiler
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Tuğçe Kandemir - Ne Güzel Yaratmış Seni Yaradan şarkı sözleri! 'Ne Güzel Yaratmış Seni Yaradan' şarkısı hakkında bilgiler

21.12.2020 10:42 | Son Güncelleme: 21.12.2020 10:45
Tuğçe Kandemir - Ne Güzel Yaratmış Seni Yaradan şarkı sözleri! 'Ne Güzel Yaratmış Seni Yaradan' şarkısı hakkında bilgiler

Tuğçe Kandemir'in yeni şarkısı 'Ne Güzel Yaratmış Seni Yaradan' çıktı. Youtube'a yüklenen şarkı kısa sürede binlerce izlenme aldı. Neşet Ertaş'a ait olan türkünün sözleri için haberimizi okuyabilirsiniz. Tuğçe Kandemir - Ne Güzel Yaratmış Seni Yaradan şarkı sözleri nelerdir?

Beğenilen şarkıcı Tuğçe Kandemir, Neşet Ertaş'ın Türküsü Ne Güzel Yaratmış Seni Yaradan'ı seslendirdi. 1 milyona yakın izlenme alan şarkı 40 bine yakın beğeni aldı. Peki Ne Güzel Yaratmış Seni Yaradan şarkısının sözleri nelerdir? Şarkı hakkındaki bilgiler sizlerle...

'NE GÜZEL YARATMIŞ SENİ YARADAN' ŞARKI SÖZLERİ

Ne güzel yaratmış yar seni yaradan

Ne güzel yaratmış yar seni yaradan

İstemem esmesin yar yar yeller incidir (incitir)

İstemem esmesin yar yar yeller incidir (incitir)

Güzelsin sevdiğim gülden goncadan

Güzelsin sevdiğim gülden goncadan

Uzanmasın sana yar yar eller incidir (incitir)

Uzanmasın sana yar yar eller incidir (incitir)

Kipriklerin ohtur yar yar gaşın yay gibi

Kipriklerin ohtur yar yar gaşın yay gibi

Gözlerin ahlımı yar yar etti zay gibi

Gözlerin ahlımı yar yar etti zay gibi

Cemalin guneşe benzer yüzun ay gibi

Cemalin guneşe benzer yüzun ay gibi

Dağmesin zülüfler yar yar teller incidir

Dağmesin zülüfler yar yar teller incidir

Bi garibim düştüm yar yar gurbet ellere

Bi garibim düştüm yar yar gurbet ellere

Aşıkım ben sinendeki güllere

Aşıkım ben sinendeki güllere

Vallahi adını yar yar demem ellere

Billahi adını yar yar demem ellere

Düşersin dillere yar yar diller incidir

Düşersin dillere yar yar diller incidir

Korkarım adını yar yar demem ellere

Korkarım adını yar yar demem ellere

Düşersin dillere yar yar diller incidir

Düşersin dillere yar yar diller incidir

Tuğçe Kandemir - Ne Güzel Yaratmış Seni Yaradan şarkı sözleri! 'Ne Güzel Yaratmış Seni Yaradan' şarkısı hakkında bilgiler

TUĞÇE KANDEMİR - NE GÜZEL YARATMIŞ SENİ YARADAN ŞARKISI HAKKINDA BİLGİLER

18 Aralık 2020 tarihinde Youtube kanalına yüklenen şarkı 1 milyona yakın izlenme aldı. 40 bine yakın beğeni alan şarkının sözleri kadar klibi de çok beğenildi. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir.

Kurgu : Ecem Kantar, Gamze Özay Yurdakul

Yönetmen : Talha Geredeli, Efe Polat

Stüdyo : Plusminus

Türkü sözleri : Neşet Ertaş'a aittir.

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