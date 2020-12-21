Tuğçe Kandemir - Ne Güzel Yaratmış Seni Yaradan şarkı sözleri! 'Ne Güzel Yaratmış Seni Yaradan' şarkısı hakkında bilgiler
Tuğçe Kandemir'in yeni şarkısı 'Ne Güzel Yaratmış Seni Yaradan' çıktı. Youtube'a yüklenen şarkı kısa sürede binlerce izlenme aldı. Neşet Ertaş'a ait olan türkünün sözleri için haberimizi okuyabilirsiniz. Tuğçe Kandemir - Ne Güzel Yaratmış Seni Yaradan şarkı sözleri nelerdir?
Beğenilen şarkıcı Tuğçe Kandemir, Neşet Ertaş'ın Türküsü Ne Güzel Yaratmış Seni Yaradan'ı seslendirdi. 1 milyona yakın izlenme alan şarkı 40 bine yakın beğeni aldı. Peki Ne Güzel Yaratmış Seni Yaradan şarkısının sözleri nelerdir? Şarkı hakkındaki bilgiler sizlerle...
'NE GÜZEL YARATMIŞ SENİ YARADAN' ŞARKI SÖZLERİ
Ne güzel yaratmış yar seni yaradan
Ne güzel yaratmış yar seni yaradan
İstemem esmesin yar yar yeller incidir (incitir)
İstemem esmesin yar yar yeller incidir (incitir)
Güzelsin sevdiğim gülden goncadan
Güzelsin sevdiğim gülden goncadan
Uzanmasın sana yar yar eller incidir (incitir)
Uzanmasın sana yar yar eller incidir (incitir)
Kipriklerin ohtur yar yar gaşın yay gibi
Kipriklerin ohtur yar yar gaşın yay gibi
Gözlerin ahlımı yar yar etti zay gibi
Gözlerin ahlımı yar yar etti zay gibi
Cemalin guneşe benzer yüzun ay gibi
Cemalin guneşe benzer yüzun ay gibi
Dağmesin zülüfler yar yar teller incidir
Dağmesin zülüfler yar yar teller incidir
Bi garibim düştüm yar yar gurbet ellere
Bi garibim düştüm yar yar gurbet ellere
Aşıkım ben sinendeki güllere
Aşıkım ben sinendeki güllere
Vallahi adını yar yar demem ellere
Billahi adını yar yar demem ellere
Düşersin dillere yar yar diller incidir
Düşersin dillere yar yar diller incidir
Korkarım adını yar yar demem ellere
Korkarım adını yar yar demem ellere
Düşersin dillere yar yar diller incidir
Düşersin dillere yar yar diller incidir
TUĞÇE KANDEMİR - NE GÜZEL YARATMIŞ SENİ YARADAN ŞARKISI HAKKINDA BİLGİLER
18 Aralık 2020 tarihinde Youtube kanalına yüklenen şarkı 1 milyona yakın izlenme aldı. 40 bine yakın beğeni alan şarkının sözleri kadar klibi de çok beğenildi. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir.
Kurgu : Ecem Kantar, Gamze Özay Yurdakul
Yönetmen : Talha Geredeli, Efe Polat
Stüdyo : Plusminus
Türkü sözleri : Neşet Ertaş'a aittir.