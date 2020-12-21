Tuğçe Kandemir - Ne Güzel Yaratmış Seni Yaradan şarkı sözleri! 'Ne Güzel Yaratmış Seni Yaradan' şarkısı hakkında bilgiler

Tuğçe Kandemir'in yeni şarkısı 'Ne Güzel Yaratmış Seni Yaradan' çıktı. Youtube'a yüklenen şarkı kısa sürede binlerce izlenme aldı. Neşet Ertaş'a ait olan türkünün sözleri için haberimizi okuyabilirsiniz. Tuğçe Kandemir - Ne Güzel Yaratmış Seni Yaradan şarkı sözleri nelerdir?