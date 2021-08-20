Tuğçe Kandemir'in konserinde 15 bin fidan toplandı
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Tuğçe Kandemir'in konserinde 15 bin fidan toplandı

İhlas Haber Ajansı / Yavuz Akkan - Haberler | Güncel

Tuğçe Kandemir'in konserinde 15 bin fidan toplandı Pop müziğin sevilen ismi Tuğçe Kandemir Aksaray Gazeteciler Cemiyeti'nin düzenlediği konser organizasyonu ile Aksaraylı sevenleriyle buluşurken, cemiyet ve sponsorlar tarafından yangın bölgelerini tekrar yeşertmek için 15 bin fidan toplandı.

Tuğçe Kandemir'in konserinde 15 bin fidan toplandı

AKSARAY - Pop müziğin sevilen ismi Tuğçe Kandemir Aksaray Gazeteciler Cemiyeti'nin düzenlediği konser organizasyonu ile Aksaraylı sevenleriyle buluşurken, cemiyet ve sponsorlar tarafından yangın bölgelerini tekrar yeşertmek için 15 bin fidan toplandı.

Aksaray'da Gazeteciler Cemiyeti tarafından ünlü sanatçı Tuğçe Kandemir konseri düzenlendi. Bir tesisin kır bahçesinde düzenlenen konserde hareketli eserleri ile konsere katılım sağlayan gençleri adeta doyasıya eğlendirdi. Pop müziğinin sevilen ismi Tuğçe Kandemir, sesi, sempatik kişiliği ve sahne performansı ile gönülleri fethetti. Kır bahçesini dolduran yüzlerce kişi hemen her şarkıda Kandemir'e eşlik etti. Tuğçe Kandemir, 15 bin fidan bağışının gerçekleştirdiği konserde dinleyicilerinden de fidan desteği istedi. 68 bin fidan hedefinin olduğu konserde fidan desteği çığ gibi büyüdü. Aksaray Belediyespor yönetimi tarafından ünlü popçuya isminin yazılı olduğu forma ve atkı hediye edildi. Aksaray'dan her zaman geçtiğini belirten Tuğçe Kandemir, "Yağmur" isimli parçasını severleriyle birlikte seslendirdi.

Tuğçe Kandemir'in konserinde 15 bin fidan toplandı
Tuğçe Kandemir'in konserinde 15 bin fidan toplandı
Tuğçe Kandemir'in konserinde 15 bin fidan toplandı
Tuğçe Kandemir'in konserinde 15 bin fidan toplandı
Tuğçe Kandemir'in konserinde 15 bin fidan toplandı
Tuğçe Kandemir'in konserinde 15 bin fidan toplandı
Tuğçe Kandemir'in konserinde 15 bin fidan toplandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yavuz Akkan

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Tuğçe Kandemir'in konserinde 15 bin fidan toplandı - Haberler
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