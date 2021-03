Tuğçe Aral kimdir? Tuğçe Aral hayatı ve biyografisi! Tuğçe Aral kaç yaşında, nereli? Tuğçe Aral Instagram hesabı ne?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Tuğçe Aral merak konusu oldu. İşte Tuğçe Aral hakkında merak edilen Tuğçe Aral kimdir, Tuğçe Aral hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

TUĞÇE ARAL KİMDİR?

Doğum tarihi: 1991

Kaç yaşında: 30yaşında

Tuğçe Aral 1991 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Modellik ve televizyon sunuculuğu yapan Tuğçe Aral, Çemberlitaş Kız Lisesi Yabancı Dil bölümünü derece ile bitirdi. Daha sonraardından Kocaeli Üniversitesi lisans eğitimi aldı.

İngilizce öğretmenliği yapan Aral, 2013 yılında katıldığı Best Model of Turkey güzellik yarışmasını derece ile kazanarak tanınmıştır. Yarışma sonrası Türkiye'nin Best Swimsuit'i seçilmiştir.

Tuğçe Aral 2014 yılında da katıldığı Miss Freedom Of Turkey yarışmasında birinci seçildi ve kraliçe ünvanını aldı. Birçok katalog çekiminde yer alan alan Aral, bir çok yarışmada da jüri olarak yer almıştır.

Galatasaraylı olması ile tanınan ve bu yönü ile sık sık gündeme gelen model, özellikle eski Galatasaraylı Sigthorsson açıklamaları sonrası gündem olmuştu.

TUĞÇE ARA INSTAGRAMN HESABI NE?

Tuğçe Aral "tugcearal1" hesabından paylaşımlar yapıyor. Bazı paylaşımları: