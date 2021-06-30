Tuğba Özerk evlendi
1.5 yıldır beraber olduğu Gökmen Tanaçar ile aile arasında gerçekleşen sade nikah töreniyle dünyaevine giren ünlü şarkıcı, tasarımı Tuğba Yavuz'a ait 2 farklı gelinlik giydi.
1.5 yıldır beraber olduğu Gökmen Tanaçar ile aile arasında gerçekleşen sade nikah töreniyle dünyaevine giren ünlü şarkıcı, tasarımı Tuğba Yavuz'a ait 2 farklı gelinlik giydi.
Tuğba Özerk'in nikah şahidi menajeri Kemal Arslan olurken Gökmen Tanaçar'ın şahitliğini ise iş insanı Cemal Şen yaptı.
Kaynak: Hürriyet