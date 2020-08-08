Tuğba Özay kimdir? Tuğba Özay kaç yaşında, nereli? Tuğba Özay mesleği ne?
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Tuğba Özay kimdir? Tuğba Özay kaç yaşında, nereli? Tuğba Özay mesleği ne?

Açıklamaları ile magazin dünyasında sık sık gündem olan Tuğba Özay, paylaşımlarıyla d asosyal medyayı sallıyor. Peki, Tuğba Özay kaç yaşında, nereli? Tuğba Özay mesleği ne? Tuğba Özay kimdir?

Tuğba Özay kimdir? Tuğba Özay kaç yaşında, nereli? Tuğba Özay mesleği ne?
08.08.2020 08:23 | Son Güncelleme: 08.08.2020 08:26

Sık sık paylaştığı tatil pozlarıyla adından söz ettirmeye devam eden Tuğba Özay sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden oldu. Peki, Tuğba Özay kimdir? Tuğba Özay kaç yaşında, nereli? Tuğba Özay mesleği ne?

TUĞBA ÖZAY KİMDİR?

Doğum tarihi: 10 Şubat 1978

Kaç yaşında: 42yaşında

Nereli: İstanbul

Boy: 1,8 m

Eğitim: Haliç Üniversitesi

1995 Miss Model of the World dünya güzellik yarışmasında ikinci seçilmiştir. Aslen Trabzonludur.

Ödüller kazanmış bir ders kitapları yazarı ve aynı zamanda şair olan babası Trabzon, öğretmen olan annesi Antalya kökenlidir.

Ortaöğrenimini Fenerbahçe Lisesi'nde yapmış,daha sonra Haliç Üniversitesi Konservatuvar ve Tiyatro Bölümüne kaydolmuştur.

Başlangıçta yelkencilik ve yüzme spor dallarına ağırlık vermiş, sonradan Fenerbahçe voleybol as takımında 5 yıl voleybol oynamıştır.

Tuğba Özay kimdir? Tuğba Özay kaç yaşında, nereli? Tuğba Özay mesleği ne?
Tuğba Özay

Mankenliğe 1994'te bir Vakko defilesi ile başlamıştır. Aynı "Sonradan Görmeler" televizyon dizisinde bir yüzme hocası rolü oynamıştır.

1995'te Miss Model of Turkey seçilmiş, ardından Miss Model of the World yarışmasında ikinci seçilmiştir. Aynı yarışmada en iyi vücutlu model ödülünü de almıştır. 1996'da Paris'te kısa bir modellik kariyerine başlamış ise de, Türkiye'ye dönmüş, aynı yıl Avrupa Yılın Manken-Modeli seçilmiştir.

1996 sonrası kariyerinin temel taşları şu şekilde sıralanabilir:

• 1997'de Mahsun Kırmızıgül ile "Hemşerim" TV dizisinde oynamış, "Aynalı Tahir" TV dizisinde bir yardımcı rol üstlenmştir.

• 1998'de bir özel TV kanalında otomobil dünyası temalı bir program sunmuştur.

• 1999'de "Çiçek Taksi" TV dizisinde oynamıştır.

• Sonraki yıllarda, "Zehirli Çiçek", "Yapayalnız" ve "Bizim Otel" gibi TV dizilerinde önemli roller almıştır.

• Mehmet Ali Erbil ile Çarkıfelek programını sunmuştur.

• 2001 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde en iyi manken-model seçilmiştir.

• Ferhan Şensoy'un sahneye koyduğu "Dün Gece Ormanda Çok Komik Bir Şey Oldu" oyununda rol almıştır.

• Abdullah Şahin tiyatrosunda adını kendisinin koyduğu Tanıştırayım Burası Türkiye adlı oyunda yer aldı.

Tuğba Özay kimdir? Tuğba Özay kaç yaşında, nereli? Tuğba Özay mesleği ne?

Özay, "Dekolte" ve "Melekler Evi" adlı müzik eğlence programları sunuculuklarının yanı sıra, Fısıltı Dergisi, Zeyn Ayakkabı, Jandarma Güçlendirme Vakfı, Sabah Gazetesi, Star Live Dergisi, Schlafgut, Burda Dergisi reklam filmlerinde rol aldı. Ayrıca 1994'te Nuray Hafiftaş ve Ufuk Bigay'ın, 1995'te Alihan ve Gökhan Güney'in, 1997'de Mahsun Kırmızıgül'ün, 1998'de Ferhat Güzel'in kliplerinde rol alan Özay, Yaşar Günaçgün, Selami Şahin, Arto ve Demet Akalın'ın kliplerinde de oynadı.

2003 yılında Tuğba Özay'la Fitness adlı Aerobik VCD ve DVD'sini yaptı. Kısa bir süre sonra kariyerindeki 10 yıl anısına Best of Tuğba Özay kataloğunu hayata geçirdi. Katalogdan elde edilen gelirle Tuğba Özay, Ankara Çubuk'da hortum felaketinde yıkılan köy okulunu yeniden yaptırdı.

Tuğba Özay, 12 Mayıs 2009 tarihinde İtalya'nın Milano kentinde İtalyan iş adamı Ludovic Fattizzo ile evlendi. 4 yıl sonra boşanma kararı alan Özay, 6 yıl sonra 2015 yılında boşanabildi.

Ağustos 2007 - Ocak 2008 tarihleri arasındaki hapishane günlerinin anılarını, Doğan Kitap'la anlaşarak Haziran 2008'de "Bedel" adı altında kitaplaştırdı.

2010 yılında ilk albümü Armoni, 2011 yılında ikinci albümü Üç Nokta yayınlanmıştır.

2016 yılında üçüncü albümü Pes Etme yayınlanmıştır. Ardından albümün çıkış şarkısı Pes Etme'nin klibi YouTube'da, 1 Ağustos tarihinde yayınlanmıştır.

ALBÜMLERİ

2010 Armoni

2011 Üç Nokta

2016 Pes Etme

Tuğba Özay kimdir? Tuğba Özay kaç yaşında, nereli? Tuğba Özay mesleği ne?

FİLMLERİ

1996 Sonradan Görmeler

1997 Sensiz İki Gün

1997 Hemşerim

1998 Aynalı Tahir

1999 Çiçek Taksi

2000 Zehirli Çiçek

2001 Bizim Otel

2001 Yapayalnız

2002 Dadı

2002 Paşalı

2006 Karalıkta Makyaj

2007 Dövme

2009 Saddam'ın Askerleri: Kara Güneş

2010 Karabulut

2010 İblis: Cadı Kanı

2012 Dartonlar ve Laz Kit

2012 İşler Güçler

2012 Trophy Türk

2013 Ben Burdan Atlarım

2014 Pardon Bekar mısınız?

2015 Avanak Dedektör

2016 Survivor 2016

2020 Kuaförüm Sensin

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