Tuğba Özay, Işın Karaca'ya ateş püskürdü; Seni işten kovduklarında...
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Tuğba Özay, Işın Karaca'ya ateş püskürdü; Seni işten kovduklarında...

Tuğba Özay, Işın Karaca'ya ateş püskürdü; Seni işten kovduklarında...
Snob Magazin - Haberler | Magazin

İstanbul'da bir kuyumcu açılışına katılması nedeniyle sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutulan Tuğba Özay, katıldığı bir tv programında kendisi hakkında olumsuz yorum yapan Işın Karaca'ya ateş püskürdü. İşte detaylar...

Manavgat'taki yangında çiftliği son anda yanmaktan kurtulan ve yangının ardından felç geçirdiğini belirten manken Tuğba Özay, dün İstanbul'da bir açılışta görüntülenmesi nedeniyle sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutulmuştu.

Özya, UçanKuş TV'de bir programına konuk oldu. Manken, kendisi hakkında sosyal medyada olumsuz yorum yapan şarkıcı Işın Karaca ateş püskürdü.

Işın Karaca'nın kendisine yaptığı yoruma çok sinirlenen Özay, "Işın Karaca yazıklar olsun sana yaptığın o yoruma. Utanmadın dimi. Seni işten kovdukları zaman kim vardı yanında. Ben vardım yanında. Anımsa bakim 1995 yılını anımsa bakalım.. Seni işten kovduklarında kim vardı yanında. O taşın üstünde göz yaşlarını silen bir ben vardım ışın. O yorumları magazin sayfalarına o çirkin yorumları yapmak zorunda mıydın. Kankaların yangın döneminde konserlere giderken onlara ses çıkarmadın. Yazıklar olsun sana" dedi.

Tuğba Özay, Işın Karaca'ya ateş püskürdü; Seni işten kovduklarında...
Tuğba Özay, Işın Karaca'ya ateş püskürdü; Seni işten kovduklarında...

Kaynak: Snob Magazin

Açılışa katılınca eleştiri yağmuruna tutulan Tuğba Özay, elleri titreyerek ateş püskürdü
Açılışa katılınca eleştiri yağmuruna tutulan Tuğba Özay, elleri titreyerek ateş püskürdü
Manavgat'taki yangından sonra felç geçiren Tuğba Özay, İstanbul'da açılışta görüntülendi
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