Tuğba Özay'ın ayrımcı paylaşımı sosyal medyayı birbirine kattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Tuğba Özay'ın ayrımcı paylaşımı sosyal medyayı birbirine kattı

29.01.2021 17:25 | Son Güncelleme: 29.01.2021 18:21
Tuğba Özay'ın ayrımcı paylaşımı sosyal medyayı birbirine kattı

Sosyal medya üzerinden paylaştığı dekolteli fotoğrafına, "Erkekleri makyaj yapıp, kırıtık hallerde görmek istemiyoruz" diyen Tuğba Özay'a tepki yağdı. Açıklamasını homofobik ve transfobik bulan kullanıcılar, fotoğrafın altına kısa sürede binlerce yorum yaptı.

Açıklamaları ve paylaşımları ile sosyal medyanın sık sık diline düşen Eski manken Tuğba Özay, magazin gündemine bomba gibi oturdu. Son paylaşımıyla sosyal medyayı birbirine katan Özay, kullanıcılar tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.

"KADIN KADIN GİBİ ADAM ADAM GİBİ OLSUN"

Paylaştığı dekolteli fotoğrafına kadınlar ve erkekler üzerinden fobik bir açıklama yapan Özay, "Kadın kadın gibi, adam adam gibi olsun! Dekolte, makyaj vs gibi şeyler kadına yakışıyor! Erkekleri şu sosyal medya denen platformda kadın gibi giyinip, makyaj yapıp, kırıtık hallerde görmek istemiyoruz... Fabrika ayarlarına geri dön sevgili ülkem gittikçe yozlaşıyorsun!" dedi.

Tuğba Özay'ın fobik paylaşımı sosyal medyayı birbirine kattı

FOTOĞRAFI YORUMA KAPATTI

Yaptığı fobik açıklamayla tepkileri üzerine toplayan Özay, gelen yorumlar üzerine fotoğrafını yoruma kapattı. Eski manken ardından, paylaşımına tepki gösteren takipçilerine hikayesinden, "Boş beleş yorumlar yapıyorsunuz" sözleriyle sert çıktı.

Tuğba Özay'ın fobik paylaşımı sosyal medyayı birbirine kattı
Tuğba Özay'ın fobik paylaşımı sosyal medyayı birbirine kattı
Haber Yorumları (8)
HELAL OLSUN VALLA ERKEK COCUKLARIMIZDAN ŞÜPE ED: yolcu toprak
Cevap Yaz Yayından Kaldır
SVS: KENDİSİNE AYNEN KATILIYORUM EŞCİNSELLİĞİ HASTALIK OLARAK GÖRÜYORUM
Cevap Yaz Yayından Kaldır
BERBER REŞİT: Doğru söylemiş erkeğin makyaj yapanı bir kısmı diyelim kadınınımsı görünüyor magazin erkeğinde bir sürü örneği var
Cevap Yaz Yayından Kaldır
Tüm 8 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Muharrem İnce Enis Berberoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Cansu Dere Cemal Hünal Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Okan Buruk Fatih Terim Ünal Karaman Mustafa Cengiz Fernando Muslera
Tüm Haberler Kaza Aralık Antalya Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tuğba Özay'ın ayrımcı paylaşımı sosyal medyayı birbirine kattı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.1.2021 18:32:39. #1.16#
title