Tuğba Özay'ın ayrımcı paylaşımı sosyal medyayı birbirine kattı

Sosyal medya üzerinden paylaştığı dekolteli fotoğrafına, "Erkekleri makyaj yapıp, kırıtık hallerde görmek istemiyoruz" diyen Tuğba Özay'a tepki yağdı. Açıklamasını homofobik ve transfobik bulan kullanıcılar, fotoğrafın altına kısa sürede binlerce yorum yaptı.

Açıklamaları ve paylaşımları ile sosyal medyanın sık sık diline düşen Eski manken Tuğba Özay, magazin gündemine bomba gibi oturdu. Son paylaşımıyla sosyal medyayı birbirine katan Özay, kullanıcılar tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.

"KADIN KADIN GİBİ ADAM ADAM GİBİ OLSUN"

Paylaştığı dekolteli fotoğrafına kadınlar ve erkekler üzerinden fobik bir açıklama yapan Özay, "Kadın kadın gibi, adam adam gibi olsun! Dekolte, makyaj vs gibi şeyler kadına yakışıyor! Erkekleri şu sosyal medya denen platformda kadın gibi giyinip, makyaj yapıp, kırıtık hallerde görmek istemiyoruz... Fabrika ayarlarına geri dön sevgili ülkem gittikçe yozlaşıyorsun!" dedi.

FOTOĞRAFI YORUMA KAPATTI

Yaptığı fobik açıklamayla tepkileri üzerine toplayan Özay, gelen yorumlar üzerine fotoğrafını yoruma kapattı. Eski manken ardından, paylaşımına tepki gösteren takipçilerine hikayesinden, "Boş beleş yorumlar yapıyorsunuz" sözleriyle sert çıktı.